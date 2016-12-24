Выйти в «Лидеры России»

Мордовских управленцев призвали принять самое активное участие в главном кадровом конкурсе страны

На прошедшем в рамках рабочей поездки в Мордовию заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергея Пузыревского совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти и муниципальных районов была отмечена необходимость развития и так называемой кадровой конкуренции. Особые надежды в связи с этим возлагаются на конкурс управленцев «Лидеры России», старт третьему сезону которого дал на днях Президент страны Владимир Путин.

«Мы понимаем, что конкуренция всегда сопряжена со стремлением к лидерству, непрерывным профессиональным ростом, повышением квалификационных навыков и компетенций, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков. - Для этого в нашей стране создаются уникальные условия, реализуется масштабный проект «Россия - страна возможностей!». Сегодня, пользуясь случаем, я хотел бы призвать всех жителей Мордовии принять участие в главном кадровом конкурсе страны - «Лидеры России»! Его основные цели - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Но главное - это новые возможности для каждого участника. Для нашей республики конкурс «Лидеры России» - это отличная возможность повысить управленческие компетенции региональных лидеров, найти новые кадры, обеспечить приток свежих идей и молодых лиц во все сферы государственного управления, науки и бизнеса, отрасли социальной сферы. Кстати, одно из нововведений конкурса этого года - запуск профессиональных специализаций «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», что позволит отобрать успешных управленцев для данных сфер.

Поэтому я обращаюсь к присутствующим здесь руководителям министерств, ведомств и организаций, главам районов, представителям СМИ. Обязательно доведите информацию об условиях конкурса «Лидеры России» до своих сотрудников, мотивируйте их на участие. Важно, чтобы в этот процесс активно включились и на муниципальном уровне, во всех районах республики.

Отмечу, что ФАС России в этих вопросах занимает самую активную позицию. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Юрьевич Артемьев является одним из наставников конкурса «Лидеры России». В этом году в ведомстве запущен собственный кадровый проект для сотрудников, который называется «Лидеры ФАС». Нашим руководителям стоит изучить этот интересный и позитивный опыт.

Лидеры - это те, кто всегда движется вперед, не останавливается на достигнутом и готов к честной конкурентной борьбе. Поэтому мы в республике и дальше будем делать все возможное для совершенствования условий конкуренции, снижения административных барьеров и стимулирования деловой инициативы».

Владимир Волков также добавил, что в прошлом конкурсе представители региона приняли самое активное участие. Причем некоторые дошли аж до финала масштабного кадрового первенства.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

Этап 1: онлайн-регистрация участников 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).

Этап 2: дистанционный (октябрь - декабрь 2019 г.).

Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь - март 2020 г.).

Этап 4: суперфинал (март 2020 г.).

Справка «ВС»

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс является отличной платформой для региональных лидеров. Многие считают, что в регионах сложно пробиться и нет места для реализации сильных управленцев. Конкурс дает возможность людям на местах показать себя, найти наставников федерального уровня, чтобы научиться у них ставить и решать глобальные задачи.

В новом сезоне конкурса уже на этапе окружных полуфиналов у участников появится возможность познакомиться с представителями региональной власти и владельцами крупного регионального и федерального бизнеса, завести связи на местах и попробовать решить реальные задачи, стоящие перед регионом.

В этом сезоне, как и в предыдущем, все участники будут реализовывать социальный проект, который принесет пользу каждому региону. По опыту прошлого года многие проекты были поддержаны региональными властями и продолжают развиваться.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер - Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.