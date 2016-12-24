«Все громоздко, гипертрофированно»

В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева, кандидат искусствоведения Виктор Махаев на открытой лекции дал свою оценку некоторым крупным архитектурным и дизайнерским решениям, реализованным в Саранске за минувшее десятилетие.

Сначала Виктор Махаев обратился к советским образчикам классического стиля в архитектуре, возведенным в столице Мордовии в эпоху неукротимого социалистического энтузиазма.

- Из дореволюционной классики в наш ем городе мало что осталось. В таких небольших городах, как Саранск, представление о классике у людей формируется как о советской классике, - поясняет Виктор Махаев. - В качестве примера можно привести здание Дома Советов, построенное в 1939 году ленинградским архитектором Иосифом Меерзоном, или 3-й корпус МГУ им. Огарева, построенный Сергеем Левковым. Особенность этой классики в том, что очень много было идеологических элементов, геральдика, символов советской власти. Здание драмтеатра также выполнено по классическому проекту архитектором Саломеей Гельфер. Еще Сергей Левков создал Дом Союзов, отличный пример неоклассического здания с ротондой и куполом. Советская классика очень качественная и симпатичная, уютная и гуманная, именно в такой среде хочется жить.

- В 2006 году в архитектуре города снова появилось классическое направление, которое в дальнейшем стало основным, - перешел к современности кандидат искусствоведения. - Главный объект, построенный в неоклассической форме, - это здание Кафедрального собора Ушакова. Знамением перемен в архитектурной политике всегда выступает большой сакральный объект, такой как храм. Это знак власти и провозглашение новых ценностей, которые с помощью архитектуры показаны и внедрены в сознание. Провозглашается возврат к общенациональной и религиозной традиции. В Казани таким объектом стала мечеть Кул Шариф. В проекте Кафедрального собора Ушакова не было попытки привнести национальный колорит, это державный стиль. И самое главное - это создание нового имиджа города, создание солидности. До 2018 года, до постройки стадиона, это здание было главным зданием-символом, крупным, в ключевом месте, с представительной архитектурой. Место выбрано действительно очень удачное, потому что находится на ключевой оси параллельно реке Саранке. С этого места здание просматривается с очень отдаленных позиций, даже с аэропорта. Однако, когда подходишь ближе, уже видны композиционные огрехи. Из местных архитекторов на тот момент никто с классическими объектами не работал, поэтому за основу были взяты уже существующие постройки в других городах: храм Христа Спасителя архитектора Константина Тона в русско-византийском стиле. Еще один прообраз - Исаакиевский собор архитектора Огюста Монферрана. Но в конечном варианте с этими примерами осталось мало общего. Основной стала треугольная композиция, три яруса: первый ярус завершается куполами, второй ярус завершается главами и третий ярус - это купол. Это не свойственно для классики, ярусно-ступенчатая форма больше походит на имитацию зданий 17 века. Не-классика, сделанная на основе классических форм, коллаж из разных стилей. Однако смотрится импозантно и величественно.

Еще одно знаковое здание - это первый корпус университета. На этапе проектирования предлагали разные решения, но все они были средней этажности, максимум 5 этажей. Потому что учебное здание должно быть приемлемой высоты. Больше 5 этажей неудобно для студентов, и довольно редко в вузовской архитектуре бывают высотные здания. Но когда стали обсуждать весь комплекс площади Тысячелетия, пришли к выводу, что там главным зданием будет 38-метровая по высоте шайба спортивного комплекса, и угловое здание должно быть очень высоким для создания контраста. Здание имеет неплохие ракурсы, хорошо проработанные классические детали, этнический орнамент, который лаконично и тактично входит в структуру этой формы.

Самым неудачным примером реализации у нас классической архитектуры можно назвать здание Музыкального театра. Объемная композиция стандартна для театра, есть купол, колонны и пилястры, но, несмотря на это, здание можно назвать псевдоклассическим. Элементы декора неизвестного происхождения и значения, напоминают элементы музыкальных инструментов, но трудно сказать, что это за формы. Все громоздко, гипертрофированно. Возможно, какой-то смысл был вложен изначально, но в процессе реализации был потерян, такая композиция воспринимается комически.

Во многих зданиях, по сути не классических, присутствуют элементы классического стиля. Например, хореографическая школа. Сам фасад неплохой, насыщенный, с четко прорисованной формой, и пропорции хорошие. Но заметен разнобой в деталях, не сходятся элементы декора, нарушена ритмика. Или реконструированная 12-я школа - с этого здания пошла мода на купола и шпили. Также часто используется такой элемент, как ротонда, типовой прием, который уже стал городской традицией.

Основной идеей таких проектов было создание инвестиционно привлекательного образа города республики. Но это было сделано через ретроархитектуру с невнятным подтекстом, через помпезность и китч. К такому явлению сейчас отношение довольно либеральное, но можно сказать, что китч - это дурной вкус и проявление всего самого неумелого.

Светлана РУЧИНСКАЯ, фото Юрия ГЛЕБОВА