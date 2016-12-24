«Пожарный рэкет» аферистов

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Главное управление МЧС по РМ предупреждает предпринимателей, что они могут попасться на удочку мошенников
Подпортить имидж республиканского отделения МЧС и опустошить карманы предпринимателей решили неизвестные аферисты. Как сообщают в ведомстве, представляясь ответственными сотрудниками Главного управления МЧС по РМ, они предупреждают коммерсантов о плановой проверке соблюдения правил пожарной безопасности. И чтобы избежать отрицательного заключения, предлагают купить определенную продукцию - огнетушители, автоматическую пожарную сигнализацию и т.п. Ну, или на худой конец приобрести дорогостоящие презенты и подарки для проверяющих. Наглость мнимых сотрудников МЧС была столь безгранична, что они соглашались урегулировать все вопросы с проверкой после получения определенной суммы денег. Средства можно было перечислить безналичным способом или передать по заранее оговоренному сценарию.
Предприниматели приобретают ненужные товары и отправляют денежные переводы и только потом понимают, что попались на уловку мошенников. Чтобы этого избежать, достаточно знать, что перед проведением каких-либо проверок сотрудники надзорных органов уведомляют организации - либо вручают распоряжение под подпись, либо высылают документ почтой. При этом в нем указаны должности и фамилии проверяющих лиц.
«Информацию о планируемых проверках любой гражданин может получить в сети интернет на портале Единого реестра проверок либо на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ. Также в случае подобных звонков и возникновения каких-либо сомнений в достоверности информации о предстоящей проверке вы можете обратиться в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия по телефону 35-65-42», - сообщили в ведомстве.
Когда проверка все же нагрянет, обратить внимание стоит на внешний вид сотрудников МЧС - свою деятельность они всегда осуществляют в форменной одежде ведомства. Кроме того, проверка начнется только после предъявления служебных удостоверений. Ну и самый важный момент - это финансовая составляющая. Работники МЧС не взимают НИКАКУЮ плату за проведение надзорных и профилактических мероприятий.
«Призываем всех граждан проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников, даже если, по их словам, они являются сотрудниками МЧС России, а при обнаружении таковых - обращаться в полицию», - говорит представитель ГУ МЧС России по Республике Мордовия Александр Лапин.
Для справки приведем информацию о правилах проверки в 2019 году. Они зависят от присвоенной категории риска и составляют следующие периодичности:
- для категории высокого риска - один раз в 3 года;
- для категории значительного риска - один раз в 4 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет;
- в отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска при проведении проверок МЧС России установлены постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».
Анастасия ЦИЛИГИНА
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