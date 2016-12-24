Регионам ПФО предложено активнее развивать туризм

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В Мордовии число гостей выросло с начала года на 30 процентов
Депутаты Государственной думы страны, члены Совета Федерации, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов Приволжского федерального округа, активисты общественных организаций приняли участие в очередном заседании Совета при Полномочном представителе Президента РФ в ПФО, посвященном вопросам развития внутреннего и въездного туризма. Мероприятие прошло в Казани под председательством Игоря Комарова.
Говоря о дальнейших перспективах отрасли, Полпред отметил, что она стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического роста территорий, открывает новые возможности для моногородов и даже сельских поселений. В прошлом году регионы ПФО приняли почти 14,2 миллиона туристов. Однако существующие возможности раскрыты далеко не полностью.
Как подчеркнул впоследствии Глава Мордовии Владимир Волков, в Мордовии тоже сохраняется тенденция к росту турпотока. С начала 2019 года число гостей, побывавших в республике, увеличилось почти на 30 процентов. По мнению специалистов, это не что иное, как «эффект наследия» футбольного первенства планеты.
«В рамках подготовки к мундиалю нам удалось привлечь серьезные инвестиции, существенно обновить туристическую и сопутствующую инфраструктуру, - сказал руководитель региона. - Были построены новый аэропорт, дороги и транспортные развязки, появились отели международных брендов, улучшилась городская среда. Кроме того, проведена большая работа по подготовке кадров, повышению стандартов обслуживания. Мы и сегодня многое делаем для развития туризма - расширяем маршрутную сеть саранского аэропорта (чтобы он на постоянной основе принимал международные рейсы), проводим событийные мероприятия, в том числе спортивные, культурные, познавательные. Собственные деловые программы есть и у бизнес-отелей».
Глава республики напомнил, что в июне на «Мордовия Арене» проходил матч футбольных сборных России и Сан-Марино, собравший 42 тысячи зрителей (из них 20 тысяч - иногородних). Еще около 28 тысяч болельщиков побывали на сентябрьской встрече молодежных сборных России и Сербии.
При этом традиционно важным для Мордовии направлением остается культурный и этнический туризм. Гостей привлекают древние обряды, выступления творческих коллективов, выставки художественных промыслов, кулинарные мастер-классы. К примеру, национальная составляющая довольно широко представлена в брендовом маршруте Мордовии «Зов Торамы» (одобренном, кстати, Ассоциацией туроператоров России).
Экологический туризм активно развивает заповедник имени П.Г. Смидовича - ныне он ежегодно принимает более 10 тысяч посетителей. Еще одной важной «точкой роста» может стать в среднесрочной перспективе город Темников и его окрестности, где находится множество исторических, религиозных и природных памятников. «Также республика приступает к реализации инвестиционного проекта по созданию паломническо-туристического кластера «Саранск - Темников - Санаксарь», - заявил Владимир Волков.
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
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