Педагогам Мордовии повысят зарплаты

Об этом сообщил на торжественном собрании, посвящённом Международному дню учителя, Глава Мордовии Владимир Волков. «Мы понимаем, что важнейшим инструментом кадровой обеспеченности является вопрос заработной платы. И даже выполнив «майский» указ Президента страны, мы не останавливаем эту работу. С 1 ноября у всех, кто работает в образовании, зарплаты вырастут на 4 процента. Будем делать все, чтобы зарплаты в отрасли не отставали от средних значений по республике. Также сохраним грантовую поддержку, надбавки молодым учителям, социальные гарантии для сельских педагогов».

Поздравляя представителей педагогического сообщества, руководитель региона подчеркнул, что настоящий учитель всегда даёт детям больше того, чем предусмотрено по программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни. «Эти знания нельзя получить из учебника или скачать из Интернета. Такие нравственные ценности передаются только «глаза в глаза», «от сердца к сердцу», - продолжил Владимир Волков.

Глава также отметил, что за последние годы в данной сфере произошли «системные позитивные изменения». В прошлом году по решению Президента в стране запущен масштабный национальный проект «Образование». Он предусматривает, прежде всего, выравнивание качества образования в городских и сельских школах, создание условий для полноценного развития детей.

По мнению руководителя региона, современный педагог всегда должен находиться в центре инноваций: «За последние годы немало сделано для повышения привлекательности профессии педагога, укрепления её социального статуса. И такая работа будет продолжена. С 2020 года по решению Владимира Путина стартует программа «Земский учитель». Формируется принципиально новая система профессионального и карьерного роста педагогов, расширяется сеть площадок для обмена передовым опытом, создается электронный банк лучших практик, запускаются образовательные онлайн-платформы».

Сейчас уже 177 республиканских педагогов получают премии за подготовку победителей и призёров олимпиад. Пятеро стали обладателями премии Президента РФ. Еще 25 учителей, 10 воспитателей, 3 преподавателя техникумов и колледжей получат премии Главы РМ за высокие достижения в педагогической деятельности.

Большим подспорьем для отрасли становятся и молодые специалисты. Только за последние пять лет в школы и детские сады пришло более 2,5 тысячи педагогов. И если в 2010 году доля учителей в возрасте до 35 лет не превышала 7%, то сегодня этот показатель вырос до 30 процентов. А с 1 сентября к работе приступили еще 500 человек.

Следующее важное направление - укрепление технической оснащённости учебных заведений. За минувшие три года в строй сдано сразу пять новых школ, полностью соответствующих современным требованиям. В сентябре открыт 59-й за 7 лет детский сад. Однако потребность в новых учреждениях все-таки сохраняется. Потому до 2024 года в эксплуатацию планируется ввести еще, как минимум, четыре школы - в Саранске, Торбеевском и Лямбирском районах. Кроме того, за два года будет открыто не менее 13 детских садов.

И это, кстати, лишь небольшая часть работ. В течение трех лет так называемые точки роста должны появиться в каждой второй сельской школе. По замыслу, их оснастят самым современным оборудованием. Таким образом, учащиеся смогут развить свои навыки в 3D-моделировании, промышленном дизайне, робототехнике, приборостроении и прочих перспективных сферах. А для самых любознательных будут открыты еще и новые детские технопарки. В ноябре начнет свою работу первый из них - мобильный, с 6 центрами в Рузаевском, Краснослободском, Ковылкинском, Атяшевском, Ичалковском и Зубово-Полянском районах. Также по результатам конкурсного отбора в Мордовии до 2024 года предполагается создать стационарный «Кванториум» в Рузаевке, 2 мобильных детских технопарка и IT-куб в Саранске.

Вообще, систему работы с «умниками и умницами» планируется вывести на принципиально иной уровень. И это невзирая на то, что наши школьники и сегодня частенько побеждают в различных предметных состязаниях. В текущем году, например, они заняли 40 призовых мест на Всероссийской олимпиаде. 27 медалей международного уровня завоевали воспитанники лицея для одаренных детей. Победителей и призеров всероссийских турниров подготовили также саранские гимназии №№ 19 и 29, 43-й лицей, Красноподгорная и Жуковская школы Краснослободского и Зубово-Полянского районов, Ельниковский лицей. Теперь же особые надежды возлагаются на воспитанников недавно открытого лицея при МГУ имени Н.П. Огарева. Плюс - учащихся гимназии № 19, 7-го и 43-го лицеев, официально получивших статус базовых школ РАН.

По традиции в праздничный день были вручены награды отличившимся работникам отрасли. Мастер производственного обучения Саранского политехнического техникума Антонина Макеева награждена в соответствии с Указом Президента РФ знаком отличия «За наставничество». Директор Республиканского лицея для одаренных детей Евгений Вдовин стал кавалером республиканского ордена Славы III степени. Директор школы № 25 г. Саранска Ольга Падерова получила медаль «За заслуги перед РМ».



