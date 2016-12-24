Саранск может стать столицей отечественного киберспорта?

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О перспективах реализации в Саранске концепции киберспортивного центра Главе Мордовии рассказал в понедельник генеральный директор холдинга «Winstrike» Ярослав Комков. По его словам, столица региона является «очень удачной площадкой для развития новой отрасли». Среди главных плюсов города - его выгодное расположение, транспортная доступность, развитая инфраструктура (в том числе созданная к чемпионату мира по футболу 2018 года).
«Мы могли бы использовать построенные объекты для подготовки профессиональных команд, проведения соревнований, - подчеркнул руководитель «Winstrike». - Будем привлекать и спонсоров, заинтересованных в региональном развитии». Ярослав Комков также отметил, что компьютерный спорт, официально признанный в России в 2016 году, сегодня стремительно развивается, привлекая все большее число зрителей, участников и инвесторов.
Уже в следующем году холдинг готов провести в Саранске крупные международные турниры по самым популярным киберспортивным дисциплинам, что позволит привлечь сюда поток туристов, создать новые рабочие места, сформировать возможности для профессионального роста региональных специалистов.
Гендиректор холдинга добавил, что лично заинтересован в продвижении данного проекта, поскольку сам является уроженцем пригородного поселка Николаевка (где, кстати, до сих пор живут его родители). «С возрастом все больше понимаешь, что обязательно должен сделать что-то хорошее для своей малой родины, принести ей пользу», - признался Ярослав Комков.
«Мы, безусловно, заинтересованы в развитии так называемого событийного туризма, одним из направлений которого является киберспорт. Такие соревнования собирают немалую аудиторию - сопоставимую порой с той, что прибывает на традиционные спортивные мероприятия», - сказал в ответ Владимир Волков.
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