Жители Мордовии увидят спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное Приволжье», где сообщили о старте телевизионного показа спектаклей.

С 1 по 28 октября жители Мордовии смогут увидеть лучшие театральные постановки участников фестиваля из республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

Напомним, что данный проект был инициирован Полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

- Внимание и интерес со стороны руководства ПФО, государства в целом прежде всего объясняется тем, что у нас согласно указу Президента этот год объявлен Годом театра. И сейчас в рамках второго окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» начинается один из самых важных и интересных периодов - показ всех 28 спектаклей, прошедших отбор в регионах. В этот этап у нас вышло по два спектакля от каждого региона: один спектакль студенческого театра и один спектакль детского театра. Они все будут показываться в вечернее время по местным телевизионным каналам (вещание на 21-й кнопке), во всех 14 регионах ПФО. В Республике Мордовия транслятор - телеканал «НТМ», - сообщил первый заместитель руководителя администрации Главы РМ Валерий Маресьев.

Кроме того, спектакли уже сейчас можно посмотреть на официальном сайте фестиваля http://театральноеприволжье.рф.

Отметим, что из Мордовии в окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива. Первый - детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска с постановкой «Тимур и его команда» по одноименной повести Аркадия Гайдара (телевизионный показ спектакля состоится 17 октября). Второй - студенческий театр-студия «ИНКогнито» со спектаклем «Лекарь поневоле» по комедийной пьесе Ж.-Б. Мольера (телевизионный показ состоится 3 октября).

- Театр был и должен остаться на все времена институтом, который формирует духовность, нравственность и является воспитательным институтом, - отметил министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин. - Мы постарались в регионе развернуть ряд мероприятий, которые позволят нашим жителям еще раз посмотреть, чем мы обладаем, с учетом театрально показа. Мы, у себя в министерстве, создали экспертную комиссию, в которую вошли очень именитые люди. И этим составом мы определили для себя задачу - посмотреть количественный состав тех спектаклей, которые уже есть на территории нашей республики. Два вузовских коллектива приняли у нас участие, десять театральных коллективов и детских театральных студий. Это студии города Саранска, Краснослободска, Ичалковского района. Всего 14 детских спектаклей было просмотрено. Свыше 300 участников театральных коллективов приняли участие в региональном этапе.

Всего в ПФО в первом этапе в проекте приняли участие 7 тысяч юных актёров из 483 коллективов - 94 студенческих и 331 школьного. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тысяч зрителей ПФО.

- Мне хочется добавить, что ПФО наше впереди планеты всей, - заявил народный артист РМ Николай Большаков. - Ни в каком федеральном округе нет такого движения. Мало того, я хочу сказать о нашей республике: у нас самый большой состав экспертов - 14 человек! Ни в одном регионе такого нет. Видно, что наш регион старается и работает в этом плане.

В ноябре состоится финал конкурса, где посредством народного голосования выберут победителей сразу в двух номинациях. Одно уточнение - голосовать за коллектив своего региона будет запрещено. Победители «Театрального Приволжья» за первые места получат по 200 тысяч рублей на постановку следующих спектаклей, за вторые - по 140 тысяч рублей, за третьи - 100 тысяч рублей. Кроме того, призами отметят лучших актеров, режиссеров и участников конкурса театральных афиш.

Юлия Емельянова, фото Юрия ГЛЕБОВА