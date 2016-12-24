До финального боя дошли только семеро

Как проходила в Мордовии битва за высший знак доблести спецназовцев - краповый берет - наш специальный репортаж

Особенный знак

Краповый берет - это высший знак доблести сотрудников спецподразделений. Его аналоги существуют в армиях и спецотрядах разных стран мира. Это могут быть и не только береты, а различные элементы формы или нашивки. В России особую ценность краповый берет начал приобретать еще в 80-х годах минувшего века. Испытания на право иметь этот знак отличия проводили разные структуры и по разным правилам. И лишь около 10 лет назад система отбора достойных приобрела законченный вид. Шанс его заслужить 1 к 10. Отношение к краповому берету у претендентов тоже особенное - те, у кого его нет, не могут даже трогать головной убор.

Цель

У каждых соревнований есть цель. Испытания на право обладать главным знаком отличия не исключение. Здесь их даже две. Первая и основная - определение лучших военнослужащих. Определение тех, кто обладает наиболее высоким уровнем индивидуальной подготовки. Эти бойцы должны лучше других обезвреживать вооруженных преступников, освобождать заложников и решать, как поступить в критических ситуациях. Вторая цель - создание стимула. Ведь побороться за краповый берет могут не все. Военнослужащий обязан отслужить не менее полугода в спецназе, оценки по всем предметам боевой подготовки у него должны быть не ниже отметки «хорошо».

Входной контроль

Долгие месяцы изнурительных подготовок и допуск к предварительным испытаниям. В этом году побороться за заветный краповый приехали 85 участников из 38 регионов страны. Но выдержать входной контроль, состоящий из пятикилометрового бега, подтягивания на перекладине и выполнения теста Купера (комплекс специальных упражнений), смогли только 54 человека.

Перед тем как ринуться в «бой», спецназовцы собираются на плацу, чтобы проверить экипировку, упаковать противогазы, подготовить оружие и выслушать напутственные слова. Общий вес амуниции почти 20 килограммов. Среди участников не только новички, есть и те, кто приезжает за беретом не в первый раз. У испытуемых впервые - в глазах задор, у тех, кто не прошел в прошлый раз, - тяжелый взгляд человека, знающего, с чем придется столкнуться.

Испытания

Разделившись на две группы, бойцы приступили к основным испытаниям. Взрывы, пулеметный огонь и автоматная очередь - условия, максимально приближенные к боевым. 12-километровый марш-бросок проходит по пересеченной местности, весь маршрут контролируют опытные инструкторы.

Сначала они ведут бойцов к воде - это прохождение одно из обязательных и самых сложных испытаний. Тело уже успело разогреться после бега и нескольких упражнений, так что спуск в ледяную воду становится настоящим стрессом для организма. Помимо того что боец должен преодолеть эту преграду в полной боевой экипировке и от воды вес собственной намокшей амуниции увеличивается, на плечи ему взваливают «раненого» товарища. Но и это не все. На контроле у бойца оружие и противогаз. Ни то, ни другое не должно намокнуть, иначе - сход с дистанции. Отстать от основной группы тоже нельзя. Даже пятидесятиметровый разрыв не позволителен, а чтобы боец немного «отдохнул», инструкторы командуют: «Упал, отжался!».

Далее снова лес, а там внезапный «обстрел» противника и газовая атака. Вот здесь-то и пригодится противогаз. Правда, если он все же намок, пройти препятствие не получится. Через устройство химзащиты просто невозможно будет дышать. После этих испытаний часть бойцов уже сходит с дистанции. Один за другим они покидают ряды участников. Оставшиеся понимают - расслабляться рано, пройдена только часть пути.

Бурелом, болота, песок и постоянная стрельба испытывают спецназовцев на физическую прочность. И когда испытания на выносливость позади - огневая полоса работает психологически. Тут важно работать в команде и держать тыл.

Перемещение под бэтээром при обстреле из крупнокалиберного пулемета - еще один из элементов проверки в боевых условиях (он введен в испытания в 2018 году). Далее прохождение специальной полосы препятствий в экстремальных условиях и штурм высотки, где за 25 секунд боец должен поразить условного противника тремя выстрелами из автомата и бросить гранату. Не уложился в срок - незачет.

После прохождения этих этапов ряды бойцов заметно поредели - из 54 человек осталось всего полтора десятка участников.

«Бойцы проявили себя довольно-таки неплохо. Единственное, у первой группы не особо получилась «вышка». Именно у первой группы. Вторая уже более-менее достойно себя показала. Вся трасса сложная, но впереди у нас еще бой», - говорит начальник УФСИН РФ по РМ Леонид Мустайкин.

Финальный бой

После штурма высотки спецназовцы бегут на стрельбы. Для этого оружие необходимо было сохранить в исправном состоянии после прохождения всех предыдущих этапов. Правда, выполнить саму стрельбу безошибочно тоже непросто. Промазал или попал по условному заложнику - дисквалификация. Следующий этап - комплекс акробатических упражнений. После них до финального боя дошли только 7 человек.

Ребятам предстояло продержаться на ринге с самыми лучшими бойцами подразделений специального назначения 12 минут. Каждые три минуты на испытуемого обрушивалась сила «свежего», не уставшего соперника. Выдержать все четыре раунда уже уставшему организму довольно сложно, но боец обязан не только обороняться, но и наносить ответные удары и атаковать соперника.

В этом году на поединок с участниками вышел уже действующий «краповик», чтобы в схватках отстоять право украсить свой берет золотым значком. Он бился с двумя группами подряд, без остановок, все 24 минуты. Евгений Климов стал единственным обладателем берета, который еще и удостоился золотого значка.

Продержаться в бою смогли все семь дошедших до финала испытаний претендентов на краповый берет. Теперь их судьба в руках аттестационной комиссии. Она утверждает всех семерых.

Победители

В этом году география участников раскинулась на многие регионы страны. В числе соискателей высокого знака отличия оказались и трое представителей Мордовии. Однако на разных этапах бойцы сошли с дистанции и не были допущены до финального боя. В результате пройденных испытаний краповый берет смогли получить семь бойцов.

Максим Писарский - Ярославская область,

Александр Акимцов - Республика Адыгея,

Евгений Давидчик и Виталий Зенков - Республика Карелия,

Суламбек Заурбеков - Чеченская Республика,

Олег Макаров - Удмуртская Республика,

Станислав Киселев - Кировская область.

Награда

Спустя полтора часа после прохождения испытаний уставшие, но довольные бойцы выстроились на плацу перед учебным центром Управления ФСИН по РМ. С разодранными в кровь руками, хромая, они вышли получить свой краповый берет.

«Сегодня в Мордовии завершилась краповая неделя, которая началась с входного контроля. На него из 12 регионов России прибыло 75 кандидатов. 54 из них прошли входной контроль и вышли на старт квалификационных испытаний на право ношения символа - краповый берет. Марш прошли 20 человек из этих 54 человек, и по итогу всех квалификационных испытаний 7 сотрудников отдела специального назначения территориальных органов ФСИН России получили этот заветный символ спецназа - краповый берет», - подвел итог полковник внутренней службы Борис Николаев.

«Лучше смерть, чем быть вторым»

Среди всех участников неукротимую волю к победе проявил представитель Чеченской Республики. Шесть лет во время соревнований на мордовской земле можно было услышать «Сулейман, держись». Пять попыток, которые не увенчались успехом, из года в год только укрепляли решимость представителя Чеченской Республики Суламбека Заурбекова заслужить краповый берет. Майор внутренней службы, инструктор-снайпер, он проводил много времени за тренировками, а затем снова и снова возвращался в Парцу, чтобы иметь право называться лучшим из лучших. В этом году он добился своего - боец забрал свой краповый берет.

«Как говорит наш народный лидер, Рамзан Ахматович, «лучше смерть, чем быть вторым». С первых дней моей служебной деятельности я всегда стремился к завоеванию высшей степени награды. Краповый берет - это высшее достоинство для спецназа. Сегодня я заслужил право ношения крапового берета. Это был нелегкий путь, но тем и слаще победа», - говорит Суламбек Заурбеков.



Журналист «ВС» Анастасия Цилигина

с упорным Суламбеком Заурбековым из Чеченской Республики

«Служу России! И спецназу!»

Краповый берет не дает сотруднику никаких привилегий. Ни прибавки к зарплате, ни повышения в должности. Этот головной убор лишь отличает своего обладателя тем, что находится в руках настоящего мужчины. В руках того, кто смог доказать, что достоин высшего знака доблести. И понятный лишь спецназовцам боевой клич «Тэ» сменяется гордым «Служу России! И спецназу!»

Анастасия ЦИЛИГИНА