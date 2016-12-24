Кабельный кластер получит новый импульс к развитию

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О путях развития кабельного кластера республики, перспективах реализации новых инвестиционных проектов шла речь во время рабочей встречи Главы Мордовии с руководством группы компаний «Оптикэнерго» - председателем совета директоров Эвиром Боксимером и генеральным директором Михаилом Боксимером.
По итогам января - августа объемы производства на предприятиях холдинга выросли на 5 процентов. Численность работников увеличилась на 10% (до 1,6 тысячи человек). Также зафиксирован рост средней заработной платы - в настоящее время она составляет около 40 тысяч рублей.
Как отмечалось, ключевые тренды развития отрасли, вопросы укрепления взаимодействия между предприятиями рассматривались недавно в Геленджике на общем собрании Ассоциации «Электрокабель» - организации, объединяющей производителей кабельной продукции из России и стран СНГ. На мероприятии, в частности, прозвучала информация об объемах выпуска кабельной продукции в стране - они остались на уровне прошлого года.
Глава республики в этой связи выразил надежду, что инициированные Президентом России национальные проекты придадут новый импульс развитию как экономики в целом, так и отдельных ее отраслей. Ведь рост жилищного строительства, к примеру, должен сопровождаться увеличением спроса на кабельную продукцию. «Огромные резервы заложены в программу сельской ипотеки под 3 процента годовых, - подчеркнул региональный руководитель. - Ее участниками могут стать жители населенных пунктов, в которых насчитывается менее 40 тысяч человек, то есть всех наших райцентров, за исключением Рузаевки. Более того, в ней нет ограничений и для горожан - если, конечно, они захотят построить дом в сельской местности».
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