23 сентября в Администрации Саранска состоялось общегородское родительское собрание. Основная тема «Семья, школа: вместе учим, вместе воспитываем» была выбрана неслучайно. После инцидентов, произошедших в образовательных учреждениях, общественность, как правило, начинает задавать вопросы: кто виноват и что делать? Конечно, всегда находятся крайние. Однако, как показывает опыт, в воспитании подрастающего поколения необходим комплексный, всесторонний подход, заинтересованное участие всех - педагогов, родителей, общества. Именно такой подход был определен при подготовке к этому мероприятию.

На общегородское родительское собрание были приглашены представители традиционных религий, экспертного сообщества в сфере образования и воспитания, психологи, педагоги и родительский актив школ и детских садов города. В онлайн-режиме на протяжении всего собрания находились 45 школ и 72 детских сада Саранска. Всего было зарегистрировано 349 подключений, около 3 тысяч участников. Родители, находясь в детском саду или школе, которые посещает их ребенок, могли задать вопросы как руководству города, так и приглашенным экспертам.

Такие встречи проводятся не для галочки

В начале общегородского родительского собрания Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил, что подобные встречи в разных форматах проводятся не для галочки. «Это искренняя попытка взглянуть на проблему со всех сторон, а она есть - не стоит этого отрицать. Для нас, родителей, наши дети всегда были, есть и будут самыми лучшими. Однако не всегда поведение ребенка дома, в общении со сверстниками, учителями одинаковое. Очень важно понять, почему в школах между учениками возникает неприязнь, жестокость по отношению друг к другу; что и как нужно сделать, чтобы наши дети были воспитанными и дома, и в школе», - задал тон встрече Петр Тултаев.

«Давайте очнемся, люди!»

«Много манипуляций сознанием сейчас в средствах массовой информации. Очень многие ценности нам сегодня преподносят как устаревшие. А мы в это верим. И наоборот. Какие-то совсем свежие ценности нам преподносят или как ответ на существующие, и мы должны научиться с ними жить, вместо того, чтобы побороть. И доходит это до того, что первейшие симптомы психических расстройств сегодня выдают за эталоны поведения, - эмоционально начала свое выступление главный научный сотрудник Научно-исследовательского института детства Российского детского фонда под руководством А.А. Лиханова, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Ирина Медведева. - Чего же мы хотим от детей, которые очень верят взрослым, особенно взрослым журналистам». Эксперт также отметила, что с раннего детства нужно прививать ребенку понятия «табу» и семья, и школы должны выступать запретительными барьерами. «Сейчас подросли родители, чьи детство и отрочество пришлись на годы перестройки. Восприятие окружающего у них примитивизировано. Они сейчас воспитывают своих детей. Они не видят ничего страшного ни в том, ни в другом, ни в третьем. Для них нравственность поросла нафталином. Сейчас все новое. Для нас очень важно понять, что вечные ценности, постулаты добра и справедливости выглядят устаревшими. Мы не должны в это верить ради будущего наших детей. Мы не можем эту территорию отдать врагу. Нужно ограничивать посещение нашими детьми интернета. Давайте очнемся, люди!» - сказала Ирина Медведева. Она отметила, что двойственный союз - между семьей и школой - сейчас должен быть гораздо крепче, чем в прежние времена.

В образовательных учреждениях Саранска большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. О необходимости этой работы на родительском собрании высказал свое мнение митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. «Церковь участвует в воспитании молодежи. Она учит нравственному, светлому, доброму. Человек был, есть и останется богозданным образом, который по сути своей является существом добрым. Огорчает то, что в современном мире грех рассматривают как норму жизни. И родителям, и детям нужно научиться радоваться. Это наипервейшая задача. А человека ничто так не радует, как поиск истины, правды. Взрослым нужно помнить о главном: дети очень чувствительны ко лжи. Если мы говорим детям неправду, они это чувствуют, особенно 13-14-летние подростки. Наша главная миссия сегодня - научиться защищать своих детей от зла», - сказал митрополит Зиновий.

Цифровизация бьет по вечным ценностям

«Я не думаю, что формируется какая-то специальная идеология, которая должна отрицательно воздействовать на наших детей. Сейчас в обществе происходит цифровая революция, которая бьет по вечным ценностям. Семья тоже от этого не выигрывает. Детям неинтересны вечные ценности потому, что мы не знаем, какой будет жизнь через 5 лет. Это чувствуют все: и дети, и родители, и учителя, и директора школ. И, конечно, дети в постоянно изменяющихся условиях не доверяют родителям. Сейчас все живут в виртуальном мире. Родители очень мало взаимодействуют с детьми. Учителя не успевают взаимодействовать с детьми, и дети мало общаются между собой. Количество контактов растет в арифметической прогрессии, а когда число контактов растет, то нивелируется их значимость, суть. Общение между нами стало очень поверхностным, а соответственно, и требования к себе у человека в таких условиях занижаются, планка опускается.

Вы знаете, чем хочет заниматься ваш ребенок? Именно хочет. Пусть он пробует себя, ищет. В результате найдет то, что захочет. Это главная палочка-выручалочка, которая есть. В воспитании должны участвовать все: и семья, и педагоги. Первую скрипку в воспитании ребенка, на мой взгляд, играет все-таки семья. Если семья не будет заниматься ребенком, то кто будет заниматься им?! Родители должны видеть тот потенциал, который заложен в ребенке.

Нужно ли контролировать детей в соцсетях? Родители должны интересоваться тем, чем занят их ребенок. Каждому из нас, в первую очередь, нужно узнать своего ребенка. Конечно, желательно знать, с кем, где и как он общается. Самая распространенная ошибка - проводить контроль за спиной детей. Если у вас есть доверие к ребенку, если ребенок доверяет вам, то скрывать ему будет нечего. Соцсети дают возможность сегодня творить, не творя. Это псевдотворчество. Родители всегда должны ориентировать своих детей на результат», - высказался родитель МОУ «Центр образования «Тавла» - средняя общеобразовательная школа № 17» Вардан Дерюга.

Мнение, что сейчас родители очень мало взаимодействуют с детьми, поддержала и старший преподаватель кафедры специальной и прикладной психологии факультета психологии и дефектологии МГПИ имени М.Е. Евсевьева Елена Самосадова. «Очень часто у родителей нет времени на общение с ребенком. А мы говорим о духовности. Что мы делаем для того, чтобы ребенок стал счастливым? Правильно: стараемся больше заработать. Но в это же время мы стали меньше работать в семье. Также нужно повышать престиж учителя. Как можно родителям не ценить то, что несет интеллектуальное нашим детям? Учителя хотят, чтобы ребенок вырос успешным, любящим, воспитанным, толерантным. В этом смысле родители и школа работают в одном направлении и стремятся воспитать счастливого человека», - отметила Елена Самосадова.

Какие мы - такие наши дети

Все эксперты сходились во мнении, что учреждения всех уровней образования и семья должны работать вместе, сообща. По мнению психолога Валентины Буяновой, ребенок полностью копирует поведение родителей. Она поделилась своим опытом: «В этом году работала как психолог в лагере. Я увидела одну общую черту. Неважно, из какой семьи ребенок - из обеспеченной или нет, полной или неполной, но дети сейчас одинокие. Самое удивительное, что дети понимают, что родители заботятся о них, создают определенную среду, но многие говорили, что они не чувствуют тепла родительской любви. Многие дети в лагере отмечали, что они испытывают насилие в семье. Оно проявляется в разных формах. Мы очень часто, не замечая того, унижаем своих детей, показываем не тот пример своим детям, а потом удивляемся, почему ребенок так себя ведет».