Пётр Тултаев провел заседание Президиума АФУН РФ в Петрозаводске

В Петрозаводске 19 сентября под председательством Петра Тултаева состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации».

Председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации подчеркнул важное значение визитов ассоциации в регионы проживания финно-угорских народов Российской Федерации и возможности обмена опытом между регионами в вопросах сохранения, развития и популяризации языков и культур.

«Мы пытаемся, с одной стороны, изучить опыт финно-угорских регионов, с другой стороны, с точки зрения уже имеющегося опыта, подсказать или обратить внимание на те или иные вопросы. И, конечно, что-то перенимаем для себя, с тем чтобы в своих регионах, городах, поселках, со своим народом реализовать все эти меры. Нам не безынтересно, как развиваются языки народов, проживающих в Карелии, и что делается с точки зрения государственной поддержки для сохранения и развития языков, традиционной, современной национальной культуры», - отметил Петр Тултаев.

Карелия уникальна тем, что на ее территории проживают сразу три финно-угорских народа - карелы, вепсы и финны.

На заседании Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» обсудили функционирование национальных средств массовой информации, выходящих на финском, вепском и карельском языках, национальное книгоиздание, специфику преподавания национальных языков малых народов Республики Карелия, а также познакомились с аналогичным опытом других регионов. Итогом работы заседания стали совместно принятые решения по обсуждаемым вопросам, по которым будут направлены обращения в соответствующие ведомства.

В рамках программы пребывания члены Президиума встретились с заместителем Главы Республики Карелия по внутренней политике Владимиром Любарским, посетили издательство «Периодика», выпускающее журналы на карельском, вепсском и финском языках, где прошёл круглый стол по вопросам книгоиздания, а также Национальную библиотеку Республики Карелия, в которой состоялись презентация и передача национальной литературы в фонды библиотеки.



