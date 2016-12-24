В Саранске 13-летняя школьница выпала из окна 8-го этажа

Репортер

Инцидент произошел на улице Пуркаева. Информация об этом появилась сначала в социальных сетях, а потом получила подтверждение и в правоохранительных органах. При этом сообщалось, что школьница находилась в компании подружек. Что делали несколько подростков в одном из подъездов химмашевской высотки, сейчас выясняет Октябрьский следственный отдел. Сотрудники ведомства рассматривают несколько версий случившегося, среди которых в том числе и суицид.

После падения с большой высоты девочка осталась жива, сейчас она находится в больнице, медики продолжают бороться за ее жизнь. Состояние школьницы при этом оценивается как тяжелое.

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