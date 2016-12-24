Получили 1,5 миллиона рублей на инсценировках ДТП

Троих жителей Мордовии правоохранительные органы обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами. Они инсценировали ДТП и через суд добивались от страховых компаний существенных выплат. Теперь их судьбу будет решать суд.

Олег Любавин, Алексей Баканов и Максим Феоктистов, по информации регионального МВД, около двух лет промышляли подставными авариями. За это время они успели инсценировать 6 дорожно-транспортных происшествий. Действовали преступники по отработанной схеме, при этом заранее распределив роли. Самый трудоемкий аспект - поиск знакомого автовладельца, который согласился бы поучаствовать в махинации.

«Под выдуманным предлогом они уговаривали его представить документы на машину или сам автомобиль. Второй оформлял европротокол о якобы произошедшей аварии и подготавливал необходимые документы для предоставления в УГИБДД и страховую компанию. Еще один обвиняемый выступал в качестве второго участника фиктивного ДТП в роли потерпевшего или виновника аварии», - пояснили в пресс-службе МВД по РМ.

За период своей преступной деятельности обвиняемые не только смогли несколько раз получить страховку, но и добились выплаты неустойки. В общей сложности они смогли «наварить» почти полтора миллиона рублей. Примечательно, что в полицию с подозрением на мошенничество обратились сотрудники страховой компании.

Несмотря на то что расследование уже завершилось и дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Ленинский суд, свою вину признал только один из обвиняемых.



