За виртуальный обман жителей Мордовии ответит мошенник из Курска

600 тысяч рублей и несколько сотен «левых» сим-карт изъяли сотрудники полиции у «виртуального» мошенника. Жителя Курска, долгое время весьма прибыльно промышлявшего «липовыми» объявлениями на «Авито», наконец-то задержали. На счету этого товарища - множество мошеннических эпизодов и десятки пострадавших по всей стране, среди которых есть и жители Мордовии.

Как сообщает МВД по РМ, попавшимся в сети правоохранителей злоумышленником оказался 32-летний житель Курска. Он действовал по отработанной схеме. На сайте «Авито» размещал объявления о продаже иномарок и, когда заинтересовавшиеся люди выходили на связь, просил сделать предоплату за автомобиль. Предлоги были разными - «уже должны подъехать другие покупатели», «нужно подтвердить серьезность намерений» и т.д. Потенциальные клиенты перечисляли ему денежные средства, после получения которых мужчина просто отключал телефон и больше не выходил на связь. Именно таким образом лишился денег и житель республиканской столицы. Наш земляк отправился во Владимир, где якобы его ждала заветная «Хонда». Но по пути мужчина получил сообщение, в котором злоумышленник сообщил, что сделка откладывается. После этого телефон мошенника был отключен.

Совместно с сотрудниками УМВД по Курской области оперативникам из Мордовии удалось установить личность подозреваемого. При обыске у него было найдено 600 тысяч рублей, почти 600 «симок», десятки телефонов и ноутбуки. Кроме того, к вещественным доказательствам прибавились тетради, в которых нарушитель записывал все объявления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас жителя Курска проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.



