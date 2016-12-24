Полмиллиона рублей в «копилку» школьного бухгалтера

Петр Тултаев: «За каждое вырубленное здесь дерево этот гражданин ответит»
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
На минувшей неделе школа № 6 на Ремзаводе привлекла внимание широкой общественности. Только вот причина оказалась совсем не позитивного характера - бухгалтер школы Людмила Кузнецова была заподозрена правоохранительными органами в хищении полумиллиона рублей!
Людмила Кузнецова проработала в должности бухгалтера почти 40 лет. Накопленный опыт позволял ей безукоризненно выполнять свою работу, не вызывая ни малейших нареканий со стороны руководства. Однако заслуженного уважения и скромного оклада женщине оказалось мало, и она решила самостоятельно построить свое финансовое благополучие.
Как полагают сотрудники правоохранительных органов, работая бухгалтером в школе № 6, женщина совершила хищение денежных средств в размере 543 тысячи 869 рублей. При этом столь примечательная сумма была изъята из школьных финансов не одномоментно. Свои манипуляции Людмила Кузнецова осуществляла с 2016 года. Каждый месяц женщина, используя свое служебное положение, печатала фиктивные ведомости, в которых указывала сумму, заметно превышающую собственный оклад. Денежные средства перечислялись по назначению и улучшали благосостояние школьного бухгалтера. Но это никак не сказывалось на безупречной отчетности, которую составляла Людмила Кузнецова. Махинации вскрылись в результате не так давно проведенной плановой проверки. После того как был определен точный размер финансовых потерь, данные о нарушениях были переданы в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Стражи порядка возбудили в отношении предприимчивого бухгалтера уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде крупного штрафа (до 500 тысяч рублей) или лишения свободы сроком до 6 лет.
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...