Перестрелка с полицейскими, взятые в заложники гражданские лица и вооруженные незнакомцы, грозящие взрывом, - в Саранске «террористы» захватили Пролетарский районный суд. Здание оцеплено, на месте работают силы оперативного штаба и правоохранительных органов республики, дежурят «скорые» и аварийные службы. Очередные учения силовиков прошли в столице Мордовии.

На этот раз «террористы» захватили суд на Светотехстрое. Согласно замыслу учения, утром 19 сентября 2019 года трое неизвестных вооруженных лиц в форме сотрудников правоохранительных органов проникли в здание Пролетарского районного суда, где расстреляли сотрудников полиции и захватили заложников.

После проведения переговоров преступники выдвинули политические требования, в случае невыполнения которых угрожали взорвать объект.

Действия лиц, захвативших заложников, были квалифицированы как террористический акт. В городе были введены «желтый» и «красный» уровни террористической опасности. А в Пролетарском районе - правовой режим контртеррористической операции. При обезвреживании преступников в ходе боя с применением специальных средств один террорист был убит, двое задержаны. Никто из заложников и работников суда не пострадал.

В рамках учений также отрабатывались учебные мероприятия по обезвреживанию самодельного взрывного устройства в здании физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Коваленко.

Подобные учения проходят в регионе несколько раз в год, они направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки руководящего и личного состава органов и подразделений по пресечению террористического акта.

Как позже отметили в оперативном штабе, все поставленные в ходе антитеррористического учения задачи были выполнены. Также представители правоохранительных органов напоминают, что в случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митинги, демонстрации, шествия, спортивные соревнования и т.п.), следует своевременно сообщать об этом по телефонам УФСБ - 28-28-28, 28-88-88; МВД - 47-77-71 или 112.



