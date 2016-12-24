В Саранске не нашлось желающих перевозить горожан по новым маршрутам

На прошлой неделе в столице Мордовии завершился конкурс по выбору перевозчика на маршрут, соединяющий Юго-Запад и Светотехстрой по Юго-западному шоссе.

По информации Транспортного управления Саранска, ни один перевозчик не подал заявок для участия в конкурсе. «Ко мне на прием приходил молодой человек, сам изъявил желание работать на этом маршруте. Как такое возможно: сам изъявил желание, но в итоге не подал заявку для участия в конкурсе?» - возмущенно спросил мэр Саранска Петр Тултаев.

Градоначальник поинтересовался у и.о. начальника Транспортного управления Евгения Лещенко, пытались ли связаться с этим перевозчиком. Евгений Лещенко ответил, что перед объявлением конкурса с ним созванивались, однако заявка для участия в конкурсе на маршрут по Юго-западному шоссе от него так и не поступала, причины неизвестны.

Тем не менее мэр города остался тверд в своем намерении пообщаться лично с этим перевозчиком. «Мне в ближайшее время нужно встретиться с этим человеком и с глазу на глаз поговорить с ним, - сообщил о своем решении Петр Тултаев. - Здесь принципиальный вопрос, почему он не стал участвовать в конкурсе: сам пришел ко мне на прием по личным вопросам, проявил инициативу, сказал, что готов работать, что у него есть необходимое количество подвижного состава, - и тут не участвует в конкурсе! Мне интересно, как на самом деле все обстоит, поэтому встреча с ним обязательно должна состояться!»

Евгений Лещенко добавил, что на следующей неделе будет объявлен повторный конкурс по этому маршруту. «Недавно был объявлен конкурс на маршрут, соединяющий микрорайон «Юбилейный» и центр города. Этот конкурс также не состоялся, - с сожалением констатировал и.о. начальника Транспортного управления города. - Никто из перевозчиков не подал заявку для участия. Что касается автобусного маршрута № 5, связывающего «Юбилейный», юго-западную часть Саранска и Химмаш, то после изменения маршрута в будние дни пассажиропоток стал налаживаться».