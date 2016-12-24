24 сентября в Саранске дан старт отопительному сезону!

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На оперативном совещании в Администрации Саранска в понедельник обсудили готовность жилого фонда города к запуску отопительных систем. Главы районных администраций Саранска сообщили о готовности многоквартирных домов к подаче тепла. «Согласно законодательству отопительный период начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней не превышает +8 °C. Жилой фонд города готов к началу отопительного сезона», - сообщил первый заместитель Главы Саранска - директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин.
В связи с понижением среднесуточной температуры и многочисленными заявками от населения мэр Саранска Петр Тултаев распорядился подготовить постановление о начале отопительного сезона 2019 - 2020 гг. с 24 сентября.
Как правило, ресурсоснабжающей организации и коммунальным службам необходимо не менее 5 дней, чтобы запустить тепло во всем городе. «Жители должны понимать, что во все многоквартирные дома запустить тепло одновременно невозможно технически. Пуск тепла будет осуществляться поэтапно», - отметил Игорь Бутяйкин.
Согласно графику ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», на первом этапе (с 24 сентября) тепло начнут подавать в учреждения социальной сферы и многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной части столицы Мордовии, р.п. Луховка, с. Горяйновка, п. Озерный. На втором этапе (с 25 сентября) - в северо-восточной части города. На третьем (с 26 сентября) - в центральной части. На четвертом (с 27 сентября) - в северо-западной части столицы Мордовии.
Жителям верхних этажей многоквартирных домов, имеющих краны Маевского, потребуется предоставить доступ в жилое помещение сотрудникам управляющих компаний.
В случае возникновения вопросов по теплоснабжению горожанам следует обращаться в управляющие компании, службу «071» по телефону 071 (24-24-71 - с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск - 24-07-07. Служба «071» и ЕДДС работают круглосуточно. Более подробный график включения отопительной нагрузки объектов опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.
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