Жанна Бадоева: «Интересно посмотреть, как они живут»

Ведущая телепередачи «Жизнь других» на Первом канале рассказала о том, что ее особенно поразило за границей

Первый сезон передачи «Жизнь других» показал высокие рейтинги, и сейчас в эфире - новый сезон. В этом проекте, который снимает и ведет на Первом канале Жанна Бадоева, идет рассказ не о достопримечательностях, а о том, как живет народ в других странах. Какие там образование, медицина, пенсия, зарплата, бытовые условия и многое другое, что интересно каждому.

«Жизнь других» - это авторский проект Жанны Бадоевой. А до него был телепроект «Орел и решка» - шоу, которое стремительно завоевало сердца миллионов зрителей. И вот теперь Жанна показывает нам эти же страны, куда отправлялись путешественники «Орла и решки», совершенно с другой стороны.

Весь мир перед глазами

- Жанна, вы выбрали телепередачи, связанные с путешествиями. Это для вас самая интересная сфера жизни - или вы просто догадались, что это вызовет интерес у зрителя?

- Когда ты осуществляешь какую-то идею, то никогда не делаешь это ради рейтинга. Ты делаешь это потому, что тебе это интересно. Если бы меня привлекало, например, макраме, то я бы делала программу про макраме, если бы я хорошо разбилась в спорте, то я бы придумала шоу про спорт. Но я себя поймала на мысли, что когда я прилетаю в какую-то страну или город, то мне всегда интересно посмотреть, что происходит за окнами домов, где живут люди. Мне интересно, как родители забирают детей из детского сада после работы, и так далее. И я понимала, что эти вещи интересны и другим людям, понимала широту этой идеи. От этого и отталкивалась в первую очередь. Так получилось, что мои два проекта связаны с путешествиями. Я хотела делать про это программу, когда еще училась на первом курсе университета. Я смотрела до дыр «Клуб кинопутешествий» Юрия Сенкевича, выросла на них, и это на меня повлияло, наверное.

- Передача «Жизнь других» - именно ваша идея?

- Идея моя, режиссера Димы Курганова и продюсера Василия Мельничена. Нас три автора. Сняли пилот, предложили на Первый канал. Константин Львович Эрнст увидел проект, ему понравилось, и мы договорились о работе.

Спасаясь от урагана

- Сейчас начался второй сезон проекта. Чего ждать зрителям?

- В ближайшее время будут Лиссабон, Сеул, Мехико и так далее. Из всех городов и стран, куда мы приезжаем, я почти везде уже была. Только вот в Южной Корее - впервые. И честно говоря, для меня был шок: насколько они другие и насколько это красивая азиатская нация! Как я потом выяснила в процессе съемок программы, почти каждый второй кореец делает пластические операции. Для них колоть филеры, ботоксы - так, как для нас делать маникюр. У нас, как правило, скрывают, если делаешь пластическую операцию, потому что это вызовет больше порицания, чем поощрения. А в Сеуле все как раз наоборот: к этому относятся как к тому, что ты хочешь быть еще лучше и совершеннее. Там с 14 лет с согласия родителей делают пластику век.

- Какие еще страны вас удивили?

- Куба, в которой к моменту нашей командировки я уже была дважды. От Гаваны у меня всегда были приблизительно такие же впечатления, как и у всех туристов: разноцветные машинки, потрясающая архитектура, сигары, танцы... И вот как турист я эту Кубу и воспринимала - пока не приехала туда снимать передачу «Жизнь других». Когда я увидела и поняла, как они живут, то это произвело на меня неизгладимое впечатление! Там так все скрыто от туристов, и ничего этого они не знают… У них при рождении дается либретто - книжечка с талонами, по которой они получают еду всю свою жизнь. И ими пользуются и бедное население, и обеспеченное. Машины дорогие настолько, что это просто катастрофа! На Кубе многие годы был запрет на ввоз новых иностранных машин - его сняли только несколько лет назад, теперь их ввозят, и стоят они баснословных денег! У них до сих пор популярны старые «Жигули» и «Лада Калина». Они стоят у них 25-35 тысяч евро или, может, долларов - не буду сейчас врать, не помню, в какой именно валюте...

- Наверное, на съемках в других странах было что-то экстремальное, из ряда вон, не соответствующее никаким планам?

- Только что было такое - когда мы прилетели в Доминикану. Нас предупредили, что ожидается ураган. И через три дня начался сильнейший ветер - когда стоящие до неба пальмы просто лежали на земле! У нашей съемочной группы вилла была вся из стекла - так нас попросили зайти в каморочку без окон и дверей и там побыть. Звуки были неприятные… Но потом ураган ушел на Майами…

Работа мечты

- Где-нибудь на карте отмечаете, какие страны посетили? И есть такие, где еще не были и очень хочется побывать?

- Это самый распространенный вопрос, который мне задают. Где-то после 110-й или 115-й я перестала их считать. Уже думала купить себе карту и отмечать флажками, но пока не дошли руки. Я так отвечаю на этот вопрос. Если стран всего 252 - кстати, эта цифра все время меняется: кто-то соединятся, кто-то разъединяется, кто-то уходит под воду, и так далее - то я была в половине, так что мне еще летать и летать. Но у меня нет такой цели: посетить как можно больше стран. Я еду для того, чтобы узнать те вещи, которые меня интересуют. Мы сейчас завершаем съемки второго сезона. Я всегда хотела поехать в Японию, и я отправилась в нее. Еще думаю об Исландии. Мне рассказывали, что это безумно красивая страна.

- А была за все время ваших путешествий такая страна, про которую вы сказали: «Она идеальна во всем!»?

- Я скажу так, что в каждой стране есть свои плюсы и свои минусы. Не бывает так, что все идеально. Нет идеальных стран и идеальных городов. Многое зависит от личных ощущений: с чем-то ты можешь смириться, а с чем-то - нет. Та же Швейцария - это просто кукольная страна. Чистая, красивая, безопасная, но очень дорогая.

- Можете сказать, что у вас работы мечты?

- Думаю, что любая работа, которая приносит удовольствие, - это работа мечты. У меня есть огромное количество знакомых в других профессиях, и они - фанаты своего дела. Они мне постоянно рассказывают какие-то новшества в своей сфере, они горят этим. Для человека, который любит свою работу, это и есть работа мечты. Я занимаюсь тем, чем мне нравится, вот и все... Если мне понравится что-то другое и я буду этим гореть, то тоже буду делать с удовольствием…

Отдохнуть от дорог

- Думаю, что многих интересует, куда отправляется в отпуск Жанна Бадоева?

- Это вопрос без ответа! (Смеется.) Есть отпечаток моей работы в этом. Я сейчас дома, прилетела из поездки: была в Доминикане, на Кубе и в Мексике. И буду дома пять дней. Три дня вообще никуда не выходила, на четвертый день муж вытянул меня в бар, и то я постоянно говорила: «Идем обратно!» У меня же неделя дома - и я опять еду в командировку. Мне сложно приехать домой и желать ехать куда-то отдыхать. Для меня отдых - это быть дома. Я себя тут прекрасно чувствую. Правда, у меня были две недели отпуска летом, ездили с семьей в Тоскану… Мой отдых для кого-то покажется скучным: я лежу, опять лежу и через несколько дней могу пройтись, чтобы потом опять лечь. У меня пассивный отдых.

- Дети как относятся к постоянно путешествующей маме?

- Относятся прекрасно: все понимают, что я занимаюсь своим делом, это мое призвание. Все уже как-то привыкли. Тем более в наш век технического прогресса мы все время на связи: есть скайп, вотсап, вайбер и так далее, и ты можешь общаться с близкими когда угодно и где угодно.

- Есть самый важный совет для путешественников?

- Меня часто спрашивают: «Жанна, посоветуйте: с чего начать свой отпуск?» Но надо понимать, что все индивидуально. Нужно учитывать много нюансов: одно дело - если ты едешь один, и совсем другое - если ты едешь с семьей. И возраст: тебе 60 лет или 20. Но очень важно всегда помнить: когда ты едешь в отпуск, нужно правильно выбирать компанию - будь то друзья, семья и так далее… И не важно, куда ты при этом отправишься, - это может быть и соседняя область, и просто ближайший город. И еще один нюанс: если ты поедешь отдыхать с тремя детьми, мужем и собачкой, то не надо мечтать о том, что ты будешь все время лежать на лужайке и греться на солнышке. Нужно правильно это понимать. Ну или если ты любишь ездить один - не надо собирать компанию. Нужно просто перед поездкой хорошенько подумать о том, как пройдет эта неделя, с кем ты ее проведешь и как. И тогда всё получится!