«Для конкурса специально сшили костюмы и написали сценарий»

Мордовия принимала окружные фестивали по поддержке детей-сирот и многодетных семей

В минувшие выходные в столице Мордовии прошли сразу два социальных форума - окружной фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и конкурс «Успешная семья Приволжья». Для участия в мероприятиях в Саранск приезжали более 500 детей и подростков из 14 приволжских регионов.

Фестиваль «Вернуть детство», который проходит под патронатом Полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, объединил четыре конкурсных направления - окружную выставку прикладного творчества «МастерОК», интеллектуально-развивающую игру «Ума палата», конкурс детского творчества «Звезды Детства» (номинации «Вокал», «Танец», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр») и спартакиаду «Спортивный Олимп Приволжья» (соревнования по волейболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете, шашкам и настольному теннису).

В программе конкурса «Успешная семья Приволжья» было представлено 11 номинаций: «Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Моя семья - моё богатство», «Везде хорошо, но дома лучше», «Мы - патриоты России», «Доброе сердце» (среди семей с приёмными и опекаемыми детьми), «Грани творчества», «Самая молодая семья», «Интернациональная семья» и «Семейное дело». В ходе конкурса 14 семей (а это примерно 120 человек, где самому младшему - чуть больше года, старшему - 65 лет), показывая свои семейные традиции и творческие способности, боролись за звание «Успешная семья Приволжья».

Республику Мордовия на конкурсе представляла семья Галочкиных из Саранска. Супруги Марина и Николай воспитывают троих детей и имеют интересную историю знакомства. В августе 2001 года их свела судьба в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа. В 2012 году они вернулись на историческую родину главы семейства. При этом жена Марина сама родом из достаточно близкого к нам города Моршанск Тамбовской области.

В Мордовии хранительница очага семейства Галочкиных открыла туристическое агентство, а Николай, будучи на заслуженном отдыхе как пенсионер МВД, занялся общественной деятельностью. На сегодняшний день он является руководителем общественной региональной организации «Центр помощи молодежи и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Рука помощи». Всей семьей Галочкины выезжают в детские дома-интернаты, оказывая поддержку детям и испытывающим проблемы семьям.

Сейчас супруги воспитывают троих детей - сына Илью, дочек Регину и Еву. Но еще два года назад в семье Николая и Марины было двое детей, пока супруги не приняли решение подарить свою любовь еще одному ребенку. Галочкины прошли обучение в школе приемных родителей и смогли стать мамой и папой приемной дочке Регине.

Перед конкурсом супруги отмечали, что постараются достойно представить Республику Мордовия и побороться за главную номинацию. «Для конкурса специально сшили костюмы и написали сценарий. Расскажем и о своем главном деле в жизни - благотворительности, - поделились планами Николай и Марина с журналистами. - Впервые будем принимать участие в конкурсе такого уровня. Волнения не чувствуем, так как все мы - творческие люди, и нам есть что показать публике. И, конечно, верим в победу!»

Все семьи подошли к конкурсу очень креативно. Подготовили не только красочные костюмы, но и интересные выступления. Практически о каждой семье был показан фильм, повествующий об увлечениях взрослых и детей. Конкурсанты показали все свои творческие возможности - кто-то пел, кто-то танцевал, были и те, кто читал стихи, а также играл на музыкальных инструментах и участвовал в сценках.

По поручению Главы Мордовии Владимира Волкова участников фестиваля и конкурса приветствовал председатель Правительства РМ Владимир Сушков. «Для нас является большой честью, что второй год подряд финальные этапы этих фестивалей проходят на площадке нашего региона, - отметил премьер-министр республики. - Благодаря уникальному окружному проекту удалось вернуть детство тысячам детей - они получили возможность показать свои таланты, в полной мере заявить о себе. Уверен, для ребят это незабываемый опыт и огромная мотивация для дальнейшего роста. Уверен, что в этом зале нет проигравших, потому что такие конкурсы дают уникальную возможность проявить таланты, обменяться опытом и, конечно, найти новых друзей».

В рамках торжественного закрытия конкурса «Успешная семья Приволжья» его участников приветствовал председатель жюри, сенатор Совета Федерации от Мордовии Сергей Кисляк. Он вручил победителям дипломы. Первое место в конкурсе заняла семья Русских из Удмуртской республики. Сергей и Гульнара воспитывают четырех кровных и еще девять приемных детей, в том числе - особенных, со сложными заболеваниями. Второе место заняла семья Дудниковых из Оренбурга - у супругов Павла и Людмилы пятеро детей. Диплома за третье место добилась семья Бурцевых из Пензенской области. Алексей и Анастасия воспитывают 11 детей, в том числе - приемных. Саранская семья Галочкиных по итогам конкурса получила дипломы в номинациях «Доброе сердце» и «Приз зрительских симпатий».

«Мы сделали все, что от нас зависит, постарались показать все наши достижения. Огромное спасибо всем, кто болел и переживал за нас, - это очень ценно. Для нас это большая победа, - поделились многодетные родители своими эмоциями. - Мы очень счастливы. Спасибо за поддержку!»

Отметим, что данный фестиваль-конкурс уже проводился в Мордовии в сентябре 2018 года. Тогда главный титул получила семья Рудневых из Саратовской области, а семья Елены и Александра Васюлькиных из Темникова завоевала победу в номинациях «Родительская слава» и «Приз зрительских симпатий».

Получили награды и победители фестиваля «Вернуть детство». Первое место по направлению «Ума палата» завоевала команда «Великие умы» из Оренбургской области. Второе место заняли умники и умницы из Саратовской области, третьей стала команда из Кировской области. Награды победителям вручил председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов.

Параллельным курсом в течение двух дней спортсмены из регионов ПФО мерились силами в спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья». В итоге победу одержала команда принимающей стороны. На второй почетной позиции - сборная Кировской области, на третьей - команда из Удмуртии. Награды спортсменам вручили Олег Машковцев и Владимир Сушков.

Также в рамках конкурса «Вернуть детство» состоялся круглый стол на тему «Внедрение современных социальных технологий работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации». Совместно с уполномоченными по правам ребенка регионов округа, руководителями школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лидерами общественных организаций обсуждались лучшие практики работы с кризисными семьями, вопросы профилактики социального сиротства и устройства таких детей.

«В этом году в рамках одного из направлений проекта «Вернуть детство» участвуют ребята с ограниченными возможностями здоровья, и их число в дальнейшем будет увеличиваться, - подчеркнул начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата Полпреда Президента России в ПФО Дмитрий Соловьев. - Кроме того, активно идет работа с многодетными семьями, в том числе с помощью наших партнеров».

В заседании круглого стола приняли участие представители компании «Сибур», реализующей социальный проект «Детские домики SOS». Проект направлен на создание максимально комфортной микросреды для многодетных семей за счет совместной локализации в современных благоустроенных домах нескольких многодетных семей. На сегодняшний день это одна из лучших программ по эффективности, но на данный момент она реализуется только в одном регионе ПФО - в Республике Татарстан.

«Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эта программа пришла и в другие регионы, - отметил Дмитрий Соловьев. - А если говорить о сроках, в которых могла бы данная программа начать функционировать в Республике Мордовия, нужно учитывать не только результаты круглого стола, но и непосредственную заинтересованность региона».

Проект «Вернуть детство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ. Основные задачи проекта - охватить максимальное количество детей данной категории участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.

Мария ЕРИНА