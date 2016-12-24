Жулье на жилье

В Мордовии выявляются махинации при получении государственных субсидий на улучшение жилищных условий

Улучшить экономическое положение и выправить демографическую ситуацию в стране, а также поддержать нуждающиеся слои населения призвана целая система социальных проектов. В рамках государственной поддержки людям предоставляются различные льготы и выделяются целевые субсидии, например, на улучшение жилищных условий. Как и во многих других случаях, когда заходит речь о больших деньгах, появляется немало желающих погреть руки за счет государства. Тогда в ход идут и подделка документов, и преднамеренное ухудшение жилищных условий, и нецелевое использование полученных средств. Причем нередко в эти махинации вовлекаются и местные чиновники.

С 2014 года в России действует федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Рассчитана она в первую очередь на повышение уровня комплексного благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, включая развитие социальной инфраструктуры. Разумеется, жилье также входит в этот перечень.

Рассчитывать на субсидию могут новоиспеченные семьи и молодые специалисты на селе. Правда, есть ряд условий:

1. Официальным и основным местом работы хотя бы одного члена молодой семьи должен быть агропромышленный комплекс или социальная сфера;

2. Необходимо постоянно проживать в сельской местности;

3. Требуется признание молодого специалиста или молодой семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4. Необходимо наличие собственных денежных средств в размере 30% от суммы получаемой субсидии.

Также важным моментом является возраст - претендент на денежную помощь не должен быть старше 35 лет. При соблюдении всех этих условий можно встать в очередь и ждать денежной помощи от государства.

Правда, как выявила проверка, не так давно проведенная в Теньгушевском районе, чиновники на местах стали весьма активно использовать один нехитрый способ личного обогащения - включение в очередь посторонних, которые ранее сознательно ухудшили свои жилищные условия путем выписки и регистрации по адресам, где много народу. Чаще всего это родственники или хорошие знакомые районных начальников либо комбинаторы, которые за вознаграждение предлагают сотруднику администрации провернуть прибыльное дельце. И тогда действительно нуждающиеся граждане сдвигаются в очереди на субсидию или вовсе вылетают из нее из-за «почетных» клиентов.

«Они нередко просто «химичат» с документами, заключают фиктивные договоры о трудоустройстве в крестьянско-фермерских хозяйствах. Никто из махинаторов, естественно, там не работает, но за субсидией они обращаются незамедлительно. И ее быстренько оформляют те же чиновники, кто помог сделать «нуждаемость». Разумеется, все это проворачивается за определенный процент от субсидии. А те, кто не имеет «выходов» на ответственных сотрудников администрации или не готов раскошелиться, все ждут и ждут в очереди», - прокомментировал ситуацию журналисту «ВС» представитель силового ведомства.

В конце августа наказание за незаконное получение льготной субсидии понес житель Теньгушевского района. Мужчина 1988 года рождения фиктивно устроился на работу в крестьянско-фермерское хозяйство и направил в районную администрацию документы на получение субсидии для улучшения жилищных условий. Его семья была признана нуждающейся и в скором времени получила более миллиона рублей бюджетных денег. На полученные средства молодой семьянин соорудил пристрой к своему жилому дому. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Суд учел все смягчающиеся обстоятельства дела и вынес гуманное наказание молодому человеку - 2 года лишения свободы условно со штрафом в 1,1 миллиона рублей.

Фигурантом следующего уголовного дела, связанного с жилищными субсидиями, стал уже 39-летний житель Теньгушевского района. Чтобы заполучить деньги от государства, он провернул целый ряд махинаций. Для начала, чтобы его семья была признана нуждающейся, мужчина прописал всех ее членов у своей тещи. После этого на очередь в получении субсидии встала молодая супруга предприимчивого товарища.

Далее он сам якобы устроился в крестьянско-фермерское хозяйство разнорабочим, хотя в действительности трудился в Москве и на районных полях палец о палец не ударил. Более того, мужчина до кучи официально числился в ГБУЗ «Темниковская районная больница» электромонтером.

Как только вся подготовительная часть была завершена, бумаги на получении субсидии были поданы в администрацию района. Спустя некоторое время семья была признана нуждающейся и получила от государства свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Но все эти манипуляции были вскрыты правоохранительными органами. Действия жителя мордовской глубинки в суде потянули на реальное лишение свободы сроком на 2 года. Однако в дальнейшем из-за плохого состояния здоровья комбинатора приговор был смягчен и заменен условным лишением свободы вместе с выплатой крупного штрафа.

В настоящее время готовится к передаче в суд третье уголовное дело по хищению жилищных субсидий. На скамье подсудимых могут оказаться супруги, подозреваемые в мошенничестве группой лиц!

Анастасия ЦИЛИГИНА