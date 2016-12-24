Антон и Виктория Макарские посетят Саранск с «Живым» концертом

Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Живой концерт Виктории и Антона Макарских – яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Выступление артистов невероятно поднимает настроение и всегда проходит только вживую в сопровождении талантливых музыкантов. И не случайно концерт называется «ЖИВЫМ», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта! Антон и Виктория не только являются звёздами мюзиклов и телеэкрана, но и идеальной супружеской парой. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой. Безупречный репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами – Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой – «Обними» и ария «BELLE» из мюзикла «Notre Dame de Paris».
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
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