Рыболовные истории с Вячеславом Кузьменко на НТМ

В сетке вещания «Народного телевидения Мордовии» есть программа «Рыболовные истории с Вячеславом Кузьменко». Она выходит в эфир каждую среду

Любой, кто увлекается рыбалкой, делится с друзьями увлекательными историями, произошедшими с ним на берегах рек, прудов, озер и даже морей. Бывает, заядлые рыбаки так разводят руки, показывая размеры рыбы, которая сорвалась, что даже вывихи и растяжения получают. А уж анекдот про рыбака, которому даже руки связали, а он всё равно умудрился удивить приятелей, наверное, знают все.

На редакционных планерках «Народного телевидения Мордовии» обычно такие истории рассказывал журналист Вячеслав Кузьменко. Ему и поручили снимать программу о рыбалке. Нашелся любитель «апостольского» занятия и среди операторов. Всё, что вы видите в программе, подмечает и ловит камерой зоркий глаз Евгения Фролкина.

Первый выпуск программы снимали в январе 2018 года на Свербеевском пруду. Ждали карася, но привереда клевать отказался. Для второго выпуска передачи отправились на Блохинский пруд, но зрители снова не увидели пойманной рыбы. Вот тогда на «Народном телевидении» появился новый повод для шуток. «Рыбаков» встречали вопросами: где рыба и зачем нужна такая рыбалка, когда нет ни поклёвки? Коллеги удивлялись, что само общение с природой, поиск подходов к рыбе тоже может доставлять удовольствие.

Но результативные рыбалки были в каждой программе. О них рассказывали рыболовы Мордовии в социальных сетях. Это стало постоянной рубрикой передачи.

И всё же целью «Рыболовных историй» является не заготовка рыбы, а именно рассказ об увлечении, которое объединяет десятки тысяч людей у нас в республике.

Чего точно никогда не будет в «Рыболовных историях» - это браконьерства. Авторы передачи против такого вида добычи рыбы. Природа находится в хрупком балансе. И человек в ней, к сожалению, самый бездумный и опасный хищник. Поставить сеть в половодье или во время нереста на реке или пруду - это преступление! А уж тем более использовать «электроудочку», которая убивает всё живое. К сожалению, у нас в Мордовии ещё много тех, кто считает браконьерство обычным делом, которым занимались наши предки с давних пор. Только раньше люди не ставили километры сетей и не использовали электрический ток. Они жили в природе и знали её законы. Чтобы получить сеть в десять метров, нужно было плести её целую зиму, а сейчас браконьеры покупают их за бесценок и ставят в огромном количестве. К природе относятся как к отхожему месту. Особенно страшно, когда браконьеры бросают сети, не задумываясь о том, что в них могут попасть купальщики.

А уж что творится на берегах мордовских водоемов! Горы мусора: пустые бутылки, пакеты, консервные банки… Природа - наш общий дом. Мы не бросаем отходы в своём жилище, но почему-то легко превращаем в помойку окружающую природу. Что увидят наши дети и внуки? Эти же вопросы задают и авторы программы «Рыболовные истории».

Главная цель передачи - показать, как хороша природа Мордовии! А она действительно великолепна. Можно прийти на берег любой речушки или прудика, посидеть с удочкой и просто отдохнуть душой. Посмотреть на поплавок, увидеть поклевку, полюбоваться на совершенство представителей ихтиофауны. Вы когда-нибудь видели, какой цвет плавников у только что пойманной плотвы? А как блестят бока у подлещика? Как переливается на солнце полосатый окунь? Только это очарование длится недолго, и рыба без воды быстро засыпает. Поэтому авторы программы «Рыболовные истории» отпускают всё, что поймали.

Главное на рыбалке не наличие рыбы в водоёме, а умение её поймать. Снастей для этого великое множество. В самой обычной и простой поплавочной удочке столько нюансов, что можно посвятить целую программу обсуждению только этой снасти. Однако «Рыболовные истории» на канале НТМ никого не учат. Вячеслав Кузьменко делится своими знаниями и опытом, вспоминает интересные моменты. В одной из программ он рассказал, например, о своей первой пойманной рыбе. Наверняка каждый из рыбаков помнит этот трепетный момент.

Особый раздел в программе - это рыболовный спорт. В Мордовии есть группа энтузиастов, которая развивает этот вид. Они с удовольствием делятся своими знаниями и опытом. Авторы «Рыболовных историй» много интересного узнали и для себя.

Вообще, каждая рыбалка приносит новые впечатления. Оператор Евгений Фролкин скептически относился к зимнему лову, но однажды, когда снимали на озере Инерка, оставил камеру и взял удочку. Техника его работы мормышкой была не на высоте. Естественно, окружающие рыболовы стали давать советы. Но со второй проводки Евгений вытащил неплохого окуня - первую рыбу, пойманную им зимой, и скепсис «бывалых» удильщиков сменился удивлением.

А однажды Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин поехали в служебную командировку в Мурманскую область. Путь лежал через сказочную Карелию. Ребята попросили коллег задержаться на пару часов на небольшой речке. Их встретил местный бобёр, который плавал как ни в чем не бывало в нескольких метрах от берега, вызывающе хлопал хвостом по воде, показывая, кто здесь хозяин. Снять его удалось только на телефон, потому что, как только расчехлили видеокамеру, он тут же уплыл. И таких интересных случаев во время съемок было немало. Поймать же в карельской реке удалось только двух щучек: одну с палец, другую около кило. И таких моментов в программе множество.

Смотрите программу «Рыболовные истории с Вячеславом Кузьменко» на канале «Народное телевидение Мордовии». Её авторы будут рады новым зрителям. До встречи на водоемах Мордовии!



