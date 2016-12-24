В Москве прошла церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала «GQ»

17-я церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала «GQ» состоялась в Большом зале Консерватории. На сей раз погода побаловала номинантов и гостей премии: было на редкость тепло, тихо и сухо. Дамы, пользуясь случаем, выбрали себе смелые вечерние наряды из последних коллекций модных дизайнеров. А список звездных гостей можно было продолжать бесконечно: Андрей Макаревич, Владислав Третьяк, Алексей Серебряков, Николай Цискаридзе, Дима Билан, Филипп Киркоров, Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Диана Арбенина, Семен Слепаков, Никита Ефремов, Федор Смолов. Причем многие пришли парами: Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, а также Баста, Гарик Мартиросян, Павел Деревянко, Сати Казанова и Елена Летучая - со своими не столь знаменитыми вторыми половинками… Ну и, наконец, главные интриганы нынешнего года Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Ваш выход!

Ксения Собчак и Константин Богомолов вот уже полгода или даже больше остаются самыми обсуждаемыми персонами. Сначала появились новости о том, что у них, кажется, серьезные отношения, потом заговорили об их скорой возможной свадьбе и «интересном» положении Собчак. А потом состоялась и сама свадьба, с катафалком у ЗАГСа для «молодоженов» с надписью «Пока смерть не разлучит нас», звездным гульбищем в московском музее и откровенным танцевальным номером невесты на празднике. Но это громкое событие было уже после церемонии вручения премии, а на светское мероприятие от журнала «GQ» Собчак выбрала черное длинное платье с пышной баской. Она с наслаждением позировала фотографам, а Константин Богомолов, как и положено режиссерам, старался быть немного в стороне, предпочитая лишний раз не лезть в кадр.

Пой, а не пей!

Еще одним человеком, о котором в эти дни не писал и которого не обсуждал только ленивый, стал Дима Билан. Он приехал на церемонию в модном костюме и не стал отказывать журналистам в общении, откровенно отвечая на многочисленные вопросы, которые возникли к нему после его скандального нетрезвого выступления в Самаре. Напомним, что на концерте артист вел себя не совсем адекватно: говорил со сцены всякую чушь, позволил себе оскорбительные жесты, а во время пения не всегда попадал в ноты. Уже на следующий день Дима принес свои официальные извинения за неподобающее поведение.

- Я оплошал, выступал в нетрезвом виде, - говорит артист. - Встретил своих друзей перед выступлением, выпил с ними коньяк и при этом совершенно не рассчитал свои силы. Я веду здоровый образ жизни, очень давно не пью спиртное, и то маленькое количество алкоголя сыграло со мной злую шутку…

К слову, на вечере к спиртному артист демонстративно не притронулся - несмотря на то что различных алкогольных коктейлей было предостаточно.

- Сейчас ведутся переговоры с администрацией города о моем повторном концерте, - сказал Дима Билан. - Выступление обязательно будет - для всех желающих. Я исправлю все свои ошибки и обязательно лично извинюсь перед жителями Самары. А сейчас хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня в этой непростой ситуации!

Надо отдать должное Билану: он не стал кричать о том, что «все мы люди, все мы устаем» и что «у артистов сложная жизнь». И журналисты не услышали от Билана довольно традиционных в таких ситуациях слов «не задавайте мне провокационных вопросов» или «без комментариев».

Красота напоказ

Отдельно стоит сказать о нарядах дам в этот вечер. Хотя большинство участниц выбрали, в соответствии со строгим дресс-кодом, лаконичные платья и костюмы темных цветов, некоторые наряды и их обладательницы не могли не запомниться.

Так, Татьяна Навка выбрала синий бархатный комбинезон необычного кроя с глубоким декольте. Елена Летучая обошлась без вырезов и разрезов, появившись в этот вечер в строгой черной блузе и широких брюках. Но был один нюанс: верхняя часть наряда была с прозрачными вставками, а телеведущая решила обойтись без бюстгальтера. Кстати, с глубоким декольте было и платье Ксении Собчак.

Самый необычный наряд продемонстрировала, пожалуй, Глюкоза: она появилась в костюме, расшитом большими золотистыми пластинами, с асимметричным подолом. Выделилась среди дам и Диана Арбенина, которая выбрала не платье, а смокинг.

Каждому свое

После непродолжительного коктейля приглашенные и номинанты проследовали в зал, где о начале церемонии вручения премии «Человек года-2019» со сцены Большого зала Московской консерватории объявил бессменный ведущий Иван Ургант. Вручали награды в этот вечер Николай Цискаридзе и Альбина Джанабаева, Татьяна Навка и Владислав Третьяк, Светлана Ходченкова и Семен Слепаков.

Награда в номинации «Лицо с экрана» досталась журналисту Юрию Дудю, чьи интервью и документальные фильмы обсуждает вся страна. И его речь на церемонии вручения премии также оказалась весьма «громкой». В номинации «Музыкант года» победу одержал рэпер Face, записавший в этом году альбом «Пути неисповедимы».

Статуэтку за победу в номинации «Актер года» получил Павел Деревянко, ставший главным российским кинокомиком после выхода фильма «Домашний арест».

Награды «Продюсеру года» Александру Роднянскому и «Спортсмену года» Александру Овечкину, которые не смогли присутствовать на церемонии и прислали видеообращения, организаторы премии пообещали доставить лично.

Вечный Филя

Награду в специальной номинации «Вечная ценность» со сцены Большого зала унес Филипп Киркоров, который в искусстве и моде превзошел самых дерзких претендентов на трон, а также из года в год доказывает: хайп приходит и уходит, а истинные ценности остаются навечно.

Филипп Бедросович, как обычно, старательно позировал фотографам после вручения награды, зная, что интересный кадр - это то, что нужно.

- Для меня за 30 лет получение любой награды должно было бы стать привычным делом, но каждый раз это чертовски приятно! - признался артист. - Наград у меня много, но я их никогда не считаю. Это плохая примета: посчитаешь - и это все закончится. Поэтому я никогда не считал количество своих спетых песен, наград, концертов, которые я дал. Думаю, что придет тот день, когда я подведу итоги и опубликую эти данные. Но пока не хочется этого делать. Я не то чтобы суеверный человек, но не хочу испытывать судьбу. Сколько дано, столько и дано. Как видите, жизнь в 52 года только начинается!

Честь невольнику

В этот раз лауреатом премии в главной номинации «Человек года» стал Кирилл Серебренников. Художественный руководитель «Гоголь-центра», находясь под домашним арестом, продолжал дистанционно управлять своим театром и ставить спектакли, вызывающие большой общественный резонанс.

- Мне кажется, что нельзя выбирать одного «Человека года» - я бы выбирал «людей года», - сказал Кирилл. - И надо, чтобы «Человеком года» обязательно стала женщина - это очень важно!..

По окончании торжественной части победители и почетные гости отправились на праздничную вечеринку, где главным музыкальным сюрпризом стало выступление Анжелики Варум.