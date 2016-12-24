Погиб в ДТП при столкновении на встречке

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
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В ДТП под Чамзинкой вечером 14 сентября погиб 31-летний молодой человек. По данным республиканской Госавтоинспекции, управляя «Приорой», он выехал на полосу встречного движения, где в это время двигалась другая отечественная легковушка «ВАЗ-2111», за рулем которой находилась 33-летняя девушка.
В салоне ее автомобиля пассажиров не было, а вот в «Приоре» ехал еще 20-летний молодой человек. В результате столкновения пострадали все трое и были госпитализированы в Дубенскую районную больницу. Но врачам не удалось спасти жизнь 31-летнего водителя «Приоры», он скончался.
В Саранске автолюбители в этот день также допускали грубые нарушения на дороге. В 11:30 в Ленинском районе дорогу не поделили «Тойота Камри» и «Фольксваген Поло». Виновником аварии стал 46-летний водитель «Тойоты», по данным правоохранителей, он ехал по второстепенной дороге и не пропустил «Фольксваген», которым управлял 26-летний водитель. В салоне немецкой легковушки находилась 46-летняя женщина, она получила различные травмы и была доставлена в одну из городских больниц. Оба водителя трезвы.
Спустя 40 минут в этом же районе водитель автомобиля «Форд» сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу за медицинской помощью. Водитель трезв.
На этом череда субботних аварий, к сожалению, не закончилась, ее продолжил 55-летний водитель автобуса. Мужчина двигался на «Мерседесе» по автодороге Н.Новгород - Пенза - Саратов. В 17:30 он совершил наезд на стоящую у светофора на запрещающий сигнал «Мазду СХ-5». Легковушкой управляла 42-летняя женщина, в машине кроме нее находился юный пассажир - 8-летняя девочка. Позже она обратилась в травмпункт.
В 20:00 на въезде в республиканскую столицу произошло еще одно ДТП. 50-летний водитель «Нивы Шевроле» выехал на встречку, где столкнулся с многотонником. От удара легковушка слетела в кювет. Ее водитель и 38-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Воскресенье на аварии тоже выдалось «богатым». В Октябрьском районе 38-летний водитель «Волги» сбил 30-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре». В результате столкновения она получила ушибы и травмы.
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