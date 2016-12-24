Любовный порыв к продавщице обошелся в 5 тысяч рублей штрафа

Приговор помощнику прокурора
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
5 тысяч рублей заплатит Ильдар Сюбаев за чрезмерно экспрессивное влечение к продавщице в магазине. Женщина отказалась ответить на его внезапно вспыхнувшие чувства, и он в отместку оттаскал ее за волосы.
В праздничный день 8 Марта житель Ромодановского района решил дарить представительницам прекрасного пола не только поздравления, но и свою любовь. Под напор чувств 35-летнего мужчины угодила работница районного маркета. Будучи в состоянии алкогольного опьянения и приподнятом настроении, Сюбаев стал предлагать женщине кроме товарно-денежных отношений еще и любовные. Но дама таких порывов не одобрила и отказала посетителю торговой точки. Оскорбившись, Ильдар Сюбаев стал хватать ее за руки и таскать за волосы. Женщине удалось вырваться из принудительных «объятий» новоявленного ухажера и убежать. Она немедленно направилась в полицию и сообщила о случившемся.
На суде Ильдар Сюбаев признался, что сожалеет о произошедшем, и сетовал на алкогольное опьянение. Суд выслушал обе стороны и назначил любовному дебоширу штраф в размере 5 тысяч рублей.
Добавим, что «отношения» с прекрасным полом у Сюбаева не складываются. Мужчина уже обзавелся детьми, но, освободив себя от уз гражданского брака, по-прежнему полагает себя свободным в проявлении чувств.
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов,...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики