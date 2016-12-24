Любовный порыв к продавщице обошелся в 5 тысяч рублей штрафа

5 тысяч рублей заплатит Ильдар Сюбаев за чрезмерно экспрессивное влечение к продавщице в магазине. Женщина отказалась ответить на его внезапно вспыхнувшие чувства, и он в отместку оттаскал ее за волосы.

В праздничный день 8 Марта житель Ромодановского района решил дарить представительницам прекрасного пола не только поздравления, но и свою любовь. Под напор чувств 35-летнего мужчины угодила работница районного маркета. Будучи в состоянии алкогольного опьянения и приподнятом настроении, Сюбаев стал предлагать женщине кроме товарно-денежных отношений еще и любовные. Но дама таких порывов не одобрила и отказала посетителю торговой точки. Оскорбившись, Ильдар Сюбаев стал хватать ее за руки и таскать за волосы. Женщине удалось вырваться из принудительных «объятий» новоявленного ухажера и убежать. Она немедленно направилась в полицию и сообщила о случившемся.

На суде Ильдар Сюбаев признался, что сожалеет о произошедшем, и сетовал на алкогольное опьянение. Суд выслушал обе стороны и назначил любовному дебоширу штраф в размере 5 тысяч рублей.

Добавим, что «отношения» с прекрасным полом у Сюбаева не складываются. Мужчина уже обзавелся детьми, но, освободив себя от уз гражданского брака, по-прежнему полагает себя свободным в проявлении чувств.