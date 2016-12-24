11 лет за убийство священника

Убийца священника, 45-летний Алексей Мариенко выслушал в Мордовии приговор. Имевший за плечами уже две судимости уголовник обвинялся в жестокой расправе над священником храма Казанской иконы Божией Матери Александром Болдиным. У погибшего священнослужителя остались жена и шестеро детей.

Известие о диком преступлении в Теньгушево в мае этого года взволновало всю Мордовию. А началось все с заявления в правоохранительные органы об исчезновении священника храма Казанской иконы Божией Матери Александра Болдина. По словам родственников, он уже несколько дней не выходил на связь, при этом никому не было известно, где находится батюшка. Хотя Александр Болдин и был священником с 20-летним стажем, ничто человеческое ему было не чуждо - иногда он любил выпить. Поначалу близкие решили, что мужчина загулял, но вскоре объявится. Однако время шло, а он не давал о себе знать. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию.

В Теньгушеве о протоиерее Александре Болдине отзываются положительно. Когда-то он приехал в район с женой и ребенком, ему доверили восстанавливать храм в одном из сел. Со временем в семье Болдина родились еще пятеро детей. Служителю церкви доверили храм в Теньгушеве. Прихожане очень уважали отца Александра, республиканские власти также неоднократно ставили в пример многодетную семью.

Организованные поиски протоиерея не давали никакого результата. Никто его не видел, никому он не звонил. Но вскоре к полицейским поступила оперативная информация, что к пропаже священника может быть причастен 45-летний житель теньгушевского села Баево, бывший уголовник Алексей Мариенко. Цыгана по национальности ранее уже приговаривали к 7 годам и 6 месяцам неволи за тяжкий вред здоровью и угрозу убийством. Вторую судимость Мариенко схлопотал за то, что порезал человека, - суд назначил ему 4 года и 9 месяцев колонии. На свободу он вышел только в конце прошлого года. После освобождения бывший уголовник находился под административным надзором - был обязан регулярно отмечаться и не покидать место жительства по вечерам.

Сотрудники полиции и Следственного комитета по РМ нагрянули в дом Мариенко и стали его расспрашивать про протоиерея. Тот долго отпираться не стал и признался, что убил Болдина. По его словам, батюшку до этого он не знал и познакомился с ним при случайной встрече. Мужчины решили выпить за знакомство, однако в ходе застолья поссорились из-за оскорбительного по уголовным меркам замечания священника в адрес бывалого сидельца. Мариенко показал крутой нрав, схватил со стола нож и десять раз ударил своего оппонента в грудь и живот. Ранения оказались смертельными - клинок задел сердце и печень.

Когда товарищ с криминальным прошлым понял, что гость мертв, он решил замести следы. Вечером он взял у родственника машину, затолкал туда тело убитого батюшки и вывез за десять километров от районного центра. Выкопал в поле неглубокую могилу, сбросил туда труп и забросал землей. Стоит отметить, что после этого в поле проводились сельскохозяйственные работы, но тела никто не обнаружил. Помимо трупа уголовник избавился еще и от своей окровавленной одежды и ножа. При проверке показаний Алексей Мариенко показал место, где закопал тело. Там был обнаружен труп Болдина с ножевыми ранениями.

Приговор Алексей Мариенко выслушал 10 сентября в Теньгушевском суде. Ему назначено 11 лет неволи в колонии особого режима. Кроме того, по гражданскому иску супруги Болдина осужденный должен будет выплатить семье убитого материальную компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.