Держите ваши гормоны под контролем!

Врач-эндокринолог Наталья Зубарева специализируется на гормональном здоровье, правильном питании для баланса эндокринной системы. Она врач в шестом поколении, член Российского общества диетологов и нутрициологов, Российского союза диетологов, автор нескольких книг, в том числе одной из самых популярных - «Вальс гормонов». В блоге у Натальи Зубаревой - более миллиона подписчиков. Врач поднимает острые темы женского здоровья, дает ценные советы и рекомендации. Наверное, уже ни для кого не секрет, что многое в здоровье женщины, ее внешнем виде, общем самочувствии и даже в поведении напрямую зависит от гормонов. Какие симптомы говорят о том, что в гормональной системе есть проблемы? Об этом наш журналист и решил спросить у Натальи Зубаревой.

Гормоны щитовидки

- Наталья, обычно женщины всегда находят объяснение своему плохому самочувствию. Может, не всегда все так страшно?

- Да, объяснения для того, чтобы не пойти к врачу, всегда есть. ПМС, плохая экология, стрессовые ситуации и банальная усталость, конечно, могут являться прекрасным объяснением того, что вы день ото дня чувствуете себя не лучшим образом. Но я рекомендую не тянуть месяцами в надежде на «само пройдет», а при первых же неприятных симптомах проверять, все ли в порядке с вашим «вальсом гормонов».

- На что в первую очередь стоит обратить внимание?

- Апатия, вялость, слабость, «не успела проснуться - хочется прилечь» - очень весомый повод проверить состояние гормонов щитовидной железы. Такое состояние может быть верным признаком ее дисфункции. Также обратите внимание на такие симптомы, как запоры и вздутия, проблемы с кожей и волосами (сухость, выпадение волос, ресниц и даже бровей!), неприятные ощущения в суставах и мышцах, тяжело сконцентрироваться. Ощущение кома в горле, сбои в работе сердца, резкое повышение или потеря веса, повышенная зябкость - все это симптомы, указывающие на необходимость выявить уровень определенных гормонов, далее - по ситуации, что определяется лечащим врачом.

Кортизол

- В современном мире женщины гораздо больше подвержены стрессу, и все говорят о гормоне стресса. Как он может проявляться?

- Вы чувствуете себя «белкой в колесе», тревожны, напряжены, не можете расслабиться, мгновенно раздражаетесь, плохо засыпаете и тяжело просыпаетесь, никак не можете похудеть, при этом лишний вес концентрируется вокруг талии - проверяйте гормон стресса кортизол, который вырабатывается надпочечниками. Когда он в норме - работает на благо нашего хорошего расположения духа и энергичного настроя. Повышенный уровень кортизола влечет за собой рост кровяного давления и уровня сахара, а заканчивается все синдромом истощения надпочечников.

Инсулин

- Часто женщины садятся на диету, но она не особо помогает сбросить вес. Даже при полном соблюдении всех рекомендаций лишние килограммы уменьшаются лишь чуть-чуть, и это в лучшем случае. О чем это может говорить?

- Лишний вес, постоянное чувство голода, дикая тяга к сладостям и высокоуглеводной пище, невозможность похудеть, несмотря на диету и фитнес, нерегулярный цикл, акне, проблемы с зачатием - рекомендую проверить уровень инсулина, который выступает регулятором уровня глюкозы в крови. Постоянно высокий уровень инсулина приводит к инсулинорезистентности - источнику многих проблем со здоровьем.

Тестостерон

- Стоит ли женщине проверять «мужской» гормон тестостерон?

- Да. Акне и жирные волосы, сбои цикла, выпадение волос на голове и их усиленный рост на лице и теле, проблемы с зачатием, низкое либидо, потемнение кожи в области подмышек, агрессивность, тревожность - знак, что надо проверить уровень «мужского» гормона тестостерона, который в определенных количествах должен вырабатываться и в женском организме.

Эстрогены

- А что касается «женских» гормонов - какие отклонения могут быть связаны с их изменениями?

- Перепады настроения, ПМС, раздражительность, плаксивость, небольшие срывы или тревожное состояние, болезненные менструации, увеличение размера груди или ее чувствительности, отечность, быстрый набор веса, особенно на бедрах и ягодицах, мигрени, красный румянец на лице - в числе прочих нужно исследовать и уровень «женских» гормонов эстрогенов, без которых невозможно нормальное функционирование женского организма.

Как сдавать анализы

- Ну вот, например, мы нашли у себя одну из вышеназванных причин, пошли к врачу, он назначил анализы. Есть ли какие-то рекомендации - как надо сдавать эти анализы?

- Конечно. Важно не просто сдать анализы, но и сделать это правильно, чтобы получить корректный результат. О том, что в лабораторию для сдачи крови в большинстве случаев следует отправляться утром, натощак, исключив не просто еду, но и сок, чай, кофе в идеале часов за 12, знают, наверное, все. Но ваша задача как пациента - учесть еще некоторые нюансы.

- Какие?

- При исследовании гормонального фона важно, чтобы вы зашли в лабораторию в нормальном состоянии - не прибежав туда в спешке, не понервничав в пробке и не поругавшись утром с мужем. Посидите, отдышитесь минут 15 - и только потом заходите в процедурный кабинет. Учитывайте фазу менструального цикла, если доктор указал для сдачи анализов конкретный день - сдайте кровь именно в этот день, это важно.

Также исключите за один-два дня до визита в лабораторию серьезные физические нагрузки, жирное и жареное, спиртное. И если вы принимаете какие-то препараты - обязательно сообщите врачу; возможно, для корректной картины их потребуется отменить… И напоследок - еще одна рекомендация: ни в коем случае самостоятельно не занимайтесь расшифровкой анализов, и тем более - лечением, обращайтесь к специалистам! Заботьтесь о себе - и будьте здоровы!



