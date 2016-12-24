Мордовия - пилотный регион по внедрению федерального проекта «ЗАрождение»

На площадке Общественной палаты Мордовии в формате круглого стола обсуждалась реализация в республике федерального проекта «ЗАрождение». Собравшиеся представители официальных ведомств и общественных организаций оценили глубину демографического кризиса, назвали причины спада рождаемости, отметили изменение системы ценностей среди групп населения и наметили пути решения этих проблем.

«ЗАрождение»

Участники мероприятия были солидарны в оценке, что сложившаяся демографическая ситуация нуждается в немедленном реагировании со стороны государственных органов власти, общественности и социально ориентированных организаций. Существующие меры поддержки семьи, как выяснилось во время дискуссии, оказываются недостаточными для воспроизводства населения в современных условиях.

Федеральный проект «ЗАрождение» реализуется в соответствии сразу с несколькими указами Президента России. Одним из семи пилотных регионов по внедрению этого проекта стала Мордовия (ПФО). Помимо региона-13 работа в данном направлении будет проходить в Алтайском крае, Республике Дагестан, Ханты-Мансийском автономном округе, Волгоградской, Ивановской и Мурманской областях.

«К проекту в пилотных регионах будут привлечены региональные менеджеры, - сообщила президент благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Сохрани жизнь» Ольга Колесник. - Они примут участие в серии обучающих вебинаров и под руководством экспертов рабочей группы разработают программу регионального мероприятия для запуска кластерной семейно ориентированной модели в своих регионах, а также проведут эксперт-площадки в регионах. Площадкой проекта смогут выступить координационные советы по демографическому развитию и реализации плана мероприятий Десятилетия детства, создаваемые в регионах».

Модель семейно ориентированного кластера будет включать в себя описание демографической ситуации в пилотном регионе, распределение зон ответственности и компетенций участников, карту стратегического взаимодействия, а также модельный пакет юридических документов (формы соглашений, договоров) и методических материалов по проекту. Итоги и результаты реализации проекта планируется подвести на экспертном форуме в Москве и оформить в виде методических рекомендаций по демографическому развитию в регионах.

Как подчеркивает Ольга Колесник, целевой аудиторией данной программы станут многодетные, молодые и неполные семьи, руководители семейно ориентированных НКО в регионах, а также женщины в трудной жизненной ситуации и репродуктивного выбора.

Также на круглом столе, посвященном запуску в нашей республике федерального проекта «ЗАрождение», было объявлено о том, что 1 июня 2020 года в Саранске пройдет Всероссийский марш за традиционные семейные ценности.

«Мы должны гордиться традиционной российской семьей, где мама является воплощением нежности, женственности, заботы и красоты, а папа - заботливый и сильный мужчина, - подчеркнула Колесник. - Участниками марша станут семьи с детьми, люди, отметившие серебряную и золотую свадьбу, многодетные семьи, а также молодые пары, которые только собираются связать себя узами брака».

За 12 лет благодаря ЭКО в Мордовии появились на свет 1234 ребенка

Заместитель министра здравоохранения республики Наталья Юдина привела цифры статистики, согласно которым наблюдается все большая востребованность в Мордовии процедуры экстракорпорального оплодотворения. Напомним, что ЭКО - это процедура лечения бесплодия, при которой возникновение новой жизни и первые несколько дней жизни созданных эмбрионов проходят вне женского организма (проще говоря, «в пробирке»). На данный момент ЭКО считается одним из самых эффективных способов лечения бесплодия - как женского, так и мужского.

«В Мордовии процедуры лечения бесплодия данным образом стали доступны с 2007 года. За это время объемы оказания лечения ЭКО увеличились в 11 раз. Если в 2007 году в республике проводилось 65 процедур ЭКО, то сейчас этот показатель превышает семь сотен процедур в год, - отметила Наталья Юдина. - Кроме того, в Мордовии увеличена результативность ЭКО. Сегодня 37% процедур завершаются беременностью. За минувшие 12 лет благодаря ЭКО в регионе появились на свет 1234 ребенка. Только в 2019 году зачатие в пробирке помогло стать родителями 108 парам».

Не осталась без внимания участников круглого стола такая существенная деталь, как доступность процедуры ЭКО в республике в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа. В Мордовии нет очередей на проведение процедуры зачатия в пробирке, как, например, в Татарстане, где ЭКО ждут тысячи женщин. Они получают возможность провести экстракорпоральное оплодотворение лишь через несколько лет после первоначальной записи к врачу.

При этом Наталья Юдина отметила, что в нашей республике повысился процент мужского бесплодия, но относительно общей ситуации в России показатель Мордовии находится в рамках типичных тенденций. В ходе дискуссии возобладала точка зрения, что причина сложившейся ситуации кроется в том числе и в сознательности населения - к врачам с целью выявить недочеты в здоровье стали обращаться гораздо чаще.

«Если беременность не наступает в течение длительного времени - от года и выше - паре необходимо обратиться к врачам для выявления причины, а не ждать годами самостоятельного зачатия, - подчеркнула Наталья Юдина. - Причина отсутствия беременности может скрываться в изменениях организма, которые при грамотном подходе специалистов медицины легко устраняются, что позволяет обойтись без процедуры ЭКО».

Все больше женщин отказываются от абортов

Много говорили на площадке Общественной палаты РМ и про аборты. По статистике, предоставленной сотрудниками министерства здравоохранения, в Мордовии все больше женщин после соответствующего консультирования отказываются от абортов. В целом в нашем регионе не так-то просто сделать аборт в государственном медицинском учреждении. Как подтвердила Наталья Юдина, с беременными женщинами интенсивно работают акушеры, психологи, социальные работники и духовники.

Если в 2016 году после общения женщин, намеревавшихся сделать необдуманный шаг, с психологами и акушерами-гинекологами удалось сохранить только 4,5% беременностей, то в 2018 году этот показатель вырос до 18%. За три года, как пояснила Юдина в своем докладе, удалось сохранить жизнь свыше 700 детей. В Мордовии открыты два кризисных центра при родильных домах.

Марина ЕРИНА