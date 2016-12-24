Обязательна ли установка счетчика газа?

Собственники, которые следят за потреблением коммунальных ресурсов, а что еще важнее - хотят сэкономить на оплате за ЖКУ, давно пришли к выводу, что установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, газа - это необходимость.

Обязательно ли устанавливать индивидуальный прибор учета газа? Как пояснили в Управлении по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, с 23 ноября 2009 года в Российской Федерации действует Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». В соответствии со ст. 13 указанного закона собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах, лица, ответственные за содержание многоквартирных жилых домов, а также лица, представляющие интересы собственников жилых, дачных или садовых домов, обязаны обеспечить установку и ввод в эксплуатацию приборов учета природного газа (счетчиков). В квартирах, оборудованных только газовой плитой или газовой плитой и колонкой, собственник не обязан ставить счетчик, это остается его правом.

«Согласно принятым в 2016 году поправкам установлено, что на жилища, где максимальный объем потребления природного газа составляет менее чем два кубических метра в час, требования закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» не распространяются. Данное исключение указано в части 1 ст. 13 указанного закона. А вот в домах и квартирах, где газ используется для отопления (и, как правило, объем потребления превышает 2 кубометра в час), установка счетчика потребляемого природного газа является обязательной. Закон обязывал сделать это до 1 января 2019 года», - подчеркивают в Управлении по вопросам городского хозяйства.

В случае если граждане - собственники жилых домов и помещений, для которых установка прибора учета газа является обязательной, не исполнили в установленный срок предусмотренных обязанностей по установке прибора учета, счетчики будет устанавливать специализированная газораспределительная организация (ГРО). При этом потребителям необходимо знать, что если действия по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов совершены поставщиком газа, то жильцы потом должны возместить компаниям ГРО эти расходы.

Порядок оплаты установлен в части 12 статьи 13 закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», где указано, что лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указанных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы этих организаций на установку приборов учета. При этом оплата производится равными долями в течение пяти лет с даты установки прибора учета при условии, что потребителями не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления.

Отметим, что в случае отказа от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно также оплатить понесенные указанными организациями расходы в связи с необходимостью принудительного взыскания.

«В случае если нет газового счетчика, потребители оплачивают газ по нормативам. Сумма к оплате рассчитывается из количества проживающих в квартире лиц (согласно части 2 ст. 13 закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»). Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению для населения Республики Мордовия в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета расхода газа для приготовления пищи на газовой плите на одного человека составляет 12,5 м3/чел. в месяц (согласно постановлению Правительства РМ от 27.10.2008 № 479).

Например, в квартире зарегистрированы четыре человека, прибор учета газа не установлен, в месяц оплата за газ будет составлять 5,63*50=281,5 руб. В том случае, если прибор учета газа установлен, в месяц оплата за газ будет зависеть от фактического потребления газа и в среднем в г.о. Саранск составляет 5,63*16=90,08 руб. Экономия составляет 191,47 руб.», - рассказывают в Управлении по вопросам городского хозяйства.

Согласно постановлению Правительства РМ от 24.06.2019 № 281 с 1 июля 2020 года стоимость 1 куб. м природного газа, используемого для отопления жилых помещений, для потребителей, не установивших в жилых помещениях приборы учета газа, вырастет на 14% и составит 5,8 руб.

В настоящее время Администрация г.о. Саранск проводит разъяснительную работу с населением о необходимости установки приборов учета газа.

В последние годы участились случаи мошенничеств, связанных с установкой прибора учета газа. Обычно это происходит так: к пожилым приходят неизвестные люди, представляются сотрудниками газовой службы и за баснословные суммы предлагают установку прибора учета газа, аргументируя, что сделать это необходимо согласно законодательству.

Горожанам необходимо помнить о том, что при принятии решения об установке индивидуального прибора учета газа проведение работ нужно доверять лишь специализированным организациям, имеющим лицензию. На территории Республики Мордовия такой организацией является АО «Газпром газораспределение Саранск», саранский филиал которой расположен на ул. Пролетарской, д. 123 (телефоны: 29-36-71 и 29-36-62 (с 8.00 до 17.00), 29-36-46 и 04 (после 17.00)).