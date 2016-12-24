Петр Тултаев принял участие в республиканском национально-фольклорном празднике «Шумбрат!»

На минувшей неделе Саранск стал центром национального колорита и творчества. Сразу на нескольких площадках города прошли мероприятия в рамках республиканского национально-фольклорного праздника «Шумбрат!».

Стартовали мероприятия 10 сентября с межрегионального фестиваля-конкурса «Поющее дерево». Все желающие могли понаблюдать здесь за работой мастеров из шести регионов. Кроме местных резчиков из Подлесной Тавлы, представляющих Мордовию, свои таланты демонстрировали умельцы из Марий Эл, Удмуртии, Нижегородской, Пензенской и Московской областей. Народный колорит и задор в эти дни сквозили отовсюду!

Главной же площадкой фестиваля в минувшую субботу стал парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, где развернулись практически народные гуляния. В рамках фестиваля жителей и гостей Саранска развлекали выступлениями артисты со всей Мордовии, зрителей заинтересовывали выставками и мастер-классами. Были организованы даже фестиваль национальной мордовской кухни, ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел, мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, вязанию и вышиванию.

Участником праздника стал и Глава городского округа Саранск Петр Тултаев. Он посетил главную площадку фестиваля, пообщался с народными умельцами и гостями, осмотрел выставки и мастер-классы и даже включился в гулянья, порадовав зрителей своей задорной игрой на гармони.

Весь день в Саранске звучали песни на национальных языках, горожане погружались в атмосферу праздника и веселья, а в завершение фестиваля отдыхающие и участники объединились в большом хороводе творческих коллективов районов Мордовии и гостей из регионов России.