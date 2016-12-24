Даже с Коморских островов

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В этом году в мордовский университет поступили 589 иностранных студентов из 44 стран мира
13 сентября в МГУ им. Н.П. Огарева состоялась пресс-конференция, посвященная итогам приемной кампании 2019 года. Подробно об этом представителям региональных СМИ рассказал председатель приемной комиссии, ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин.
В новом учебном году начал работу Лицей МГУ им. Н.П. Огарева, куда поступило 50 человек - два десятых класса по профилям «Химия. Физика» и «Информатика. Математика». Ректор подчеркнул - сегодня в университете представлены все уровни образования: общее, высшее профессиональное (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура), среднее профессиональное, дополнительное образование детей и взрослых.
Приемная кампания в мордовском госуниверситете была организована максимально прозрачно. Информация для поступающих ежедневно обновлялась на сайте университета. Абитуриенты могли оценить свои позиции в конкурсных списках в режиме online и сделать выбор в пользу того или иного направления подготовки или специальности.
Общий прием в 2019 году составил 4898 человек, в том числе 4162 человека - на программы высшего образования; 386 человек - студенты СПО; 50 человек - лицеисты МГУ им. Н.П. Огарева. Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджет вырос по сравнению с прошлым годом на 2,2 и составил 66,5. Средний конкурс - 7,5.
Ректор отметил, что с каждым годом университет наращивает экспорт образовательных услуг. В вуз зачислено 589 человек из 44 стран мира. Помимо традиционных стран в приемной кампании - 2019 представлены и новые: Камерун, Индонезия, Коморские острова. В целом сегодня в мордовском госуниверситете обучается около 2 тысяч студентов из 53 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, ожидается увеличение контингента еще на 200-250 человек за счет поступающих на программы довузовской подготовки.
Возрастает интерес к учебе в МГУ им. Н.П. Огарева и у абитуриентов из других регионов России. В 2019 году зачислено 737 человек из 48 субъектов страны. Среди лидеров - Нижегородская (303 человека), Пензенская (127 человек), Ульяновская (89 человек) области, Москва и Московская область (68 человек), Республика Чувашия (54 человека), Самарская область (53 человека).
Сергей Вдовин рассказал, что возрастает спрос на специальности естественно-научного направления. Многие абитуриенты в этом году выбрали специальности, связанные с оптотехникой, электроникой, информационными технологиями, программированием. По традиции не сдают своих позиций юридический и экономический факультеты.
Вырос конкурс на аграрные специальности: «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Приносит положительные результаты программа развития и поддержки кадрового потенциала в АПК, реализуемая в нашей республике. Студенты-аграрии получают дополнительные стипендии. По окончании обучения молодым специалистам, работающим на селе, выплачиваются подъемные и пособия к зарплате.
Сергей Вдовин также сообщил, что в целях смягчения повышения стоимости обучения ученым советом МГУ им. Н.П. Огарева принято решение о возможности ее снижения в зависимости от результатов ЕГЭ поступивших и в целях поддержки перспективных спортсменов (от 10 до 50%). Кроме того, на ряд направлений подготовки в 2019 году также действует скидка в 35% (https://mrsu.ru/ru/news/hotinfo.php?ELEMENT_ID =71771&sphrase_id=3276876).
В ходе пресс-конференции ректор вуза ответил на различные вопросы. В частности, журналисты интересовались льготами, предоставляемыми отдельным категориям студентов, сотрудничеством с предприятиями республики, обеспеченностью местами в общежитиях.
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