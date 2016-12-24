Отделение Банка России по Республике Мордовия приглашает на день открытых дверей

Отделение - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает всех желающих на день открытых дверей, который пройдёт 28 сентября 2019 года с 10 до 18 часов.

На выставке, посвящённой 250-летию российских ассигнаций, посетители смогут проследить историю бумажных денег в России, а на выставке, посвященной Году театра, полюбоваться памятными монетами театральной тематики, выпущенными Банком России. Гости также увидят технику, которая используется при работе с наличными деньгами, и смогут примерить на себя роль кассовых работников.

Кроме того, участникам дня открытых дверей расскажут, для чего нужна удаленная идентификации, познакомят с принципами ее работы, продемонстрируют процесс сбора данных.

Большой тематический блок отведен противодействию финансовому мошенничеству. Гостям предложат самостоятельно определить подлинность и платежеспособность банкнот Банка России. Специалисты Отделения-НБ Республика Мордовия разъяснят правила безопасного использования банковских карт и познакомят с методами защиты от мошенничества на финансовом рынке.

Рядом со зданием Отделения в этот день организуют выставку инкассаторской техники.

Двери Отделения-НБ Республика Мордовия будут открыты 28 сентября 2019 года с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 32. Для посещения экскурсионной программы необходимо предварительно записаться на сайте Банка России http://www.cbr.ru/openday/ или по телефону (8342) 29-00-27. Запись открыта с 16 сентября.



