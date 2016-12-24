Отделение Банка России по Республике Мордовия приглашает на день открытых дверей

Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Отделение - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает всех желающих на день открытых дверей, который пройдёт 28 сентября 2019 года с 10 до 18 часов.
На выставке, посвящённой 250-летию российских ассигнаций, посетители смогут проследить историю бумажных денег в России, а на выставке, посвященной Году театра, полюбоваться памятными монетами театральной тематики, выпущенными Банком России. Гости также увидят технику, которая используется при работе с наличными деньгами, и смогут примерить на себя роль кассовых работников.
Кроме того, участникам дня открытых дверей расскажут, для чего нужна удаленная идентификации, познакомят с принципами ее работы, продемонстрируют процесс сбора данных.
Большой тематический блок отведен противодействию финансовому мошенничеству. Гостям предложат самостоятельно определить подлинность и платежеспособность банкнот Банка России. Специалисты Отделения-НБ Республика Мордовия разъяснят правила безопасного использования банковских карт и познакомят с методами защиты от мошенничества на финансовом рынке.
Рядом со зданием Отделения в этот день организуют выставку инкассаторской техники.
Двери Отделения-НБ Республика Мордовия будут открыты 28 сентября 2019 года с 10.00 до 18.00 по адресу: ул. Коммунистическая, д. 32. Для посещения экскурсионной программы необходимо предварительно записаться на сайте Банка России http://www.cbr.ru/openday/ или по телефону (8342) 29-00-27. Запись открыта с 16 сентября.
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...