Фестиваль-конкурс короткометражных фильмов стремится открыть новые имена

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Этим летом Мордовия встречала ежегодный этап фестиваля уличного кино. На 14 площадках в городах и населенных пунктах жители республики смогли посмотреть лучшие короткометражные фильмы начинающих режиссеров и проголосовать за своих фаворитов светом фонариков и телефонов.
Всероссийский фестиваль в этом году охватит свыше тысячи городов в разных регионах страны. В октябре результаты голосования в каждом субъекте будут суммированы, после чего организаторы объявят народного победителя. Он получит приз в размере 1,5 миллиона рублей на создание собственного полнометражного фильма. Так, победивший по результатам зрительского голосования в 2015 году молодой режиссер Алексей Нужный уже в 2018 году выпустил свой полнометражный дебют «Я худею», покоривший российских зрителей.
Кстати, прямо сейчас команда фестиваля запускает новый конкурс для молодых режиссеров. «Конкурс «А4» проходит уже второй год, - сообщает генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. - Прошлой осенью мы запустили его впервые и неожиданно для себя собрали 256 фильмов со всей страны. Председателем жюри выступил наш хороший друг - режиссер Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить». С начала года нас заваливали письмами: будет ли продолжение? Так вот, продолжение стартует прямо сейчас!»
Цель данного конкурса - открыть новые имена, в том числе и в регионах России, помочь талантам раскрыться и обогатить культуру отечественного кинематографа. Многие именитые российские и голливудские режиссеры начинали свою карьеру именно с короткометражных фильмов. Например, Джеймс Кэмерон, Тим Бертон с его «Франкенвини», обладатель множества премий кинофестивалей Андрей Звягинцев также начал свой путь на большой экран с серии короткометражных фильмов «Чёрная комната».
Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.
Для участия в конкурсе нужно оставить заявку на сайте http://a4.wsffest.com/, отправить организаторам свой короткометражный фильм до 5 минут и ждать оценки жюри. До окончания приема заявок остался месяц. Фильм-победитель будет озвучен на церемонии в Москве. Его автор получит 1 миллион рублей.
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