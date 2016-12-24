18 сентября в Саранске в очередной раз стартовала акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга», приуроченная ко Всемирному дню доноров костного мозга, который отмечается 21 сентября. Акция пройдет в Саранске с 19 по 30 сентября.

Благотворительный фонд «Русфонд» и сеть лабораторий «Инвитро» приглашают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»! Ее цель - спасение людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга от неродственного донора.

Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, нуждающихся в трансплантации, остальным требуется неродственная ТКМ.

Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран, но найти совместимого донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создавать национальные регистры. Кроме того, найти донора в национальном регистре дешевле. Поиск и активация неродственного донора в России стоят около 400 тыс. руб., за рубежом - от 1,4 млн руб.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи Перевощикова - обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе на данный момент зарегистрировано около 100 тыс. потенциальных доноров.

Любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг может стать потенциальным донором костного мозга. Каждый протипированный житель Саранска может стать шансом на спасение онкобольным людям!

Каждый желающий стать потенциальным донором и попасть в регистр может сдать кровь в офисе «Инвитро» по адресу: ул. Коваленко, д. 25, тел. +7 (8342)33-37-77.

Часы работы:

Пн-пятн.: 7.30-19.00. Суб.: 8.00-15.00. Вс. - выходной.

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