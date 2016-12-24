В поселке Барашево появился «Теремок»

Знаменательным событием ознаменовалась пятница, 13-е для всех жителей теньгушевского поселка Барашево, и в особенности - детворы. Именно в этот день здесь распахнул свои двери детский сад «Теремок», построенный по наказам избирателей. В церемонии открытия нового дошкольного учреждения принял участие Глава РМ Владимир Волков.

«Сегодня мы открываем уже 59-й по счету детский сад, построенный за последние 7 лет, - сказал лидер Мордовии. - Причем такие работы будем проводить и в дальнейшем. Уже к 2022 году в республике планируется полностью ликвидировать очереди в ясли».

Вопрос о необходимости возведения данного объекта поднимался, надо признать, неоднократно. Построенное почти полвека назад старое здание находилось в удручающем состоянии и уже не отвечало современным требованиям. В нем, к примеру, не было даже музыкального или спортивного залов. Необходимые средства удалось изыскать благодаря инициированным Президентом России Владимиром Путиным нацпроектам и предметной работе с федеральным центром. Часть денег - 31,8 млн рублей - поступила в республику из российской казны, еще 33,3 миллиона выделил региональный бюджет, а оставшиеся 2 миллиона - местные власти.

Строители и проектировщики сделали все возможное для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность детей. «Теремок» рассчитан на 70 мест. Это две дошкольные группы по 25 человек каждая и одна ясельная, на 20 воспитанников. Есть помещения для творческих и спортивных занятий, комнаты отдыха и игровые залы, медпункт, а также пищеблок.

По словам Главы Мордовии, на пороге масштабных позитивных преобразований сейчас находится Барашевская школа, где будет создан Центр цифрового и гуманитарного профиля. Так, недавно сюда поступил комплект современного оборудования, состоящий из компьютерной и интерактивной техники, 3D-принтера и специальных тренажеров-манекенов. «Тем самым мы стремимся улучшить качество подготовки и обучения детей, сформировать равные условия для получения знаний в городских и сельских образовательных заведениях», - подчеркнул руководитель региона.

Чуть позже Владимир Волков ознакомился с ходом ремонта автомобильной дороги Темников - Барашево - Теньгушево - граница с Нижегородской областью. Общая протяженность данной магистрали составляет 38 километров. Суммарная стоимость работ - 250 миллионов рублей. К настоящему времени степень готовности объекта перевалила за 82 процента. В частности, полностью готовы 19 километров пути от поселка Барашево до райцентра Теньгушево, на завершающей стадии находится следующий 6-километровый участок. Осталось уложить верхний слой асфальта, выполнить укрепление обочин, нанести разметку и установить дорожные знаки. Самое пристальное внимание ныне уделено едва ли не самому разрушенному отрезку - от Теньгушева до границы Нижегородской области (его длина - 3,9 км, стоимость - свыше 77,5 млн руб.). По плану работы здесь должны завершиться в ноябре. Однако дорожники обязуются сдать объект к своему профессиональному празднику, то есть до 15 октября.

В порядок также, что примечательно, намечено привести подъездные пути, ведущие к ряду сел. Такие просьбы высказали, например, жители населенных пунктов Дудниково и Красный Яр, находящихся в 1,6 и 2,2 км от основного шоссе.



