Сотрудникам МВД по РМ представили нового министра

«Посмотри, какая остановка - ржавая и еле держится»
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Президентским указом от 7 сентября на эту должность назначен полковник полиции Борис Шейнкин. В минувший понедельник прибывший в республику заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил его личному составу регионального ведомства.
Новый руководитель мордовской полиции был охарактеризован как вдумчивый и высококвалифицированный специалист, имеющий большой опыт управленческой работы и пользующийся заслуженным авторитетом среди коллег. «Под его началом коллектив регионального ведомства сможет успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, раскрытию и пресечению преступлений и правонарушений, - отметил Аркадий Гостев. - Уверен, ему удастся обеспечить конструктивное взаимодействие с другими правоохранительными структурами, а также с органами государственной власти республики».
Глава республики Владимир Волков в свою очередь заметил, что оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой на протяжении всех последних лет, а уровень преступности не превышает средних по стране значений. В то же время он обозначил ряд проблемных направлений, требующих самого пристального внимания. К ним относятся, например, деяния, совершаемые подростками, преступления в сфере ЖКХ и экономики, дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, необходимо продолжить совместную работу при выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств, в особенности - выделяемых региону в рамках национальных проектов.
Более подробно означенные вопросы были рассмотрены в ходе состоявшейся затем рабочей встречи Главы с заместителем министра внутренних дел РФ и вновь назначенным руководителем мордовской полиции.
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
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