Виктор Бычков: хотел быть врачом, а стал… Кузьмичом!

Актер, которого миллионы знают и любят по роли в «Особенностях национальной охоты», признателен своему киношному персонажу

Когда видишь фамилию актера Виктора Бычкова, то тут же перед глазами встает одна из самых ярких его ролей - егерь Кузьмич из «Особенностей национальной охоты».

И не важно, что количество фильмов, в которых он сыграл, давно перевалило за восьмой десяток, - тот Кузьмич как-то запал в душу, поселился в сердце...

Со свалившейся на него славой актер успешно справился и «звездной болезнью» никогда не страдал. Если у него просят автограф или сделать селфи, то он никогда никому не отказывает. А недавно Виктор Бычков отметил юбилей - ему исполнилось 65 лет!

Не верь глазам своим!

- Виктор Николаевич, говорят, вы с юных лет мечтали стать актером…

- Не совсем так. В детстве я хотел стать врачом и помогать людям. На это повлияла моя мама, которая видела во мне человека в белом халате. Я очень люблю и уважаю ее, поэтому перечить ей не стал и пошел подавать документы в соответствующее ПТУ. Но судьба распорядилась иначе: там я увидел объявление о наборе в театральную студию при профтехобразовании на улице Софьи Перовской. И тут я сделал свой выбор - и он, как показало время, был правильным. Никогда ничего не пропускал, шел к мечте небольшими шагами, ступенька за ступенькой - и смог достичь многого... А еще я в детстве, как и любой мальчишка, хотел быть и сыщиком, и космонавтом…

- Страна о вас узнала после роли егеря Кузьмича в комедийной ленте Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты»...

- Нет, страна меня узнала после роли Бориса из альманаха короткометражных художественных фильмов «Исключение из правил», снятого на «Ленфильме» по рассказам Михаила Мишина. Это была первая моя главная роль. Человек прогуливает работу, попадает в автобус к иностранцам - и видит жизнь их глазами. Целый день проводит с ними, а когда приезжает на фабрику, где он работает, то его никто там не узнает... В этом фильме я сыграл две роли: Бориса и американца Боба. Даже есть кадр, где я стою в двух лицах! Когда этот фильм показали по Ленинградскому телевидению - а в те годы в стране было всего три программы - то на следующий день на меня обрушилась слава: я проснулся знаменитым! Это была середина 80-х. Когда человек играет главные роли, его знают и любят все. И тогда я испытал это на себе! Входишь в автобус - и тебя все начинают узнавать, радоваться тебе. Любовь съемочной группы вдруг перекидывается на зрителей. И если они тебя любят - то любят до бесконечности!..

Самая большая награда

- А кто придумал образ Кузьмича? Или вы его с кого-то срисовали?

- Александр Владимирович Рогожкин, режиссер «Особенностей», говорил, что часть взял с меня - с Виктора Бычкова, которого он знал с 1984 года. И добавил человека, которого сам придумал, - литературного персонажа. Рогожкин, кстати, по образованию историк.

- Вы сами как относитесь к этому персонажу?

- Мне было бы скучно сейчас без Кузьмича. Когда мне трудно, он помогает. Одно время у меня не было съемок, ролей никаких не предлагали, и Кузьмич выручал: я зарабатывал на нем деньги в Карелии, куда мы возили экскурсии. И получается, что он кормил меня и мою семью. Как мне его после этого ругать? А слава - это золотой ключик… К примеру, человек должен выйти на концерте, его объявили, и он должен завоевать зал. Но слава твоя идет впереди тебя. Ты только входишь - и зал тебе уже рукоплещет! Вот сейчас к нам приезжает Арнольд Шварценеггер, там билеты такие дорогие!.. Моя жена Полина говорит мне: надо сходить, встать с ним рядом и сфотографироваться. Зачем? Просто постоять с ним? Но я это не люблю. Когда люди просят сфотографироваться - фотографируюсь. А с кем-то для себя... Нет.

- А какая из наград для вас самая ценная?

- Когда я выступал Кузьмичом в Карелии, меня мальчик попросил оставить автограф на книге. Потом, спустя время, я прочитал - его мама писала - что прошло время, когда она была в Карелии, где был актер Виктор Бычков, который оставил сыну автограф. И он часто, после школы, садится с книгой на диван и смотрит ее. И в какой-то момент он сказал своей маме, что хочет быть Кузьмичом. Вот это - самая большая награда! Потому что я не стою над головой этого мальчика, в газетах он не читает о том, что меня наградили. А для него награда - это автограф Кузьмича. Значит, хороший человек этот Кузьмич, если им хочет стать мальчик - даже хотя бы один на Земле…

«Дети - это мои достижения»

- Вы женаты уже в третий раз. Два предыдущих брака не удались?

- Не буду скрывать, что хотел бы жениться один раз и навсегда, но да - женат уже в третий раз. Это не совсем правильно, но я все-таки человек, который, как и любой, делает ошибки, невнимательные и секундные решения принимает за вечные... Да, это мои ошибки, и я в них раскаиваюсь…

- С детьми от предыдущих браков отношения поддерживаете?

- А дети - все, от всех браков (Григорий - от первого, Федор и Арсения - от второго, Добрыня - от третьего - прим. авт.) - это мои достижения. Это то, что останется после меня... Я убежден, что все они что-то откроют или что-то изобретут - что-то дадут человечеству... Моя дочь Арсения сейчас в Театре комедии играет, ей дают большие роли. Мой младший, Добрыня, занимается в театральной студии, поет и играет… Так что с детьми я вижусь, поддерживаю с ними отношения и ими дорожу. С сыном от первого брака не вижусь, но это была его инициатива. Не знаю, есть ли здесь моя вина - но если и есть, то она минимальна…

- Где вы встретили свою третью жену?

- На работе. Мы репетировали, и к нам пришла девушка-режиссер, которая училась в аспирантуре, и у нее как раз были экзамены. Она получила пятерки и предложила это отметить. А это в наше время подвиг: когда девушка сама что-то покупает и привозит. Мне это сразу понравилось. Я открыл глаза - и увидел Полину… А потом понял, что без нее не смогу жить…

Редким именам фамилии не нужны

- Виктор Николаевич, вашего младшего сына зовут Добрыня - как былинного богатыря. Почему выбрали такое необычное, редкое имя?

- Когда я назвал второго сына Федором - он был единственным с таким именем в детском саду и школе. И фамилия тут была не важна и не нужна, потому что все знали, о ком идет речь. Когда родилась дочь - назвали ее Арсения. Тогда в Петербурге на свет появились всего три Арсении, имя редкое и фамилии тоже не требует. А уж когда появился Добрыня, то этого имени вообще ни у кого больше не было. В ЗАГСе сказали: «Какое красивое имя вы выбрали для своего сына!» Оказывается, для ребенка очень важно имя, которого ни у кого нет, - он уже как бы становится отмеченным Богом. Это отражается и на поведении, и на общении, и на уважении, и на внимании. Но я этого ничего не знал - это было интуитивно... На самом деле, надо прислушиваться к себе…

- У вас много работы: съемки, игра в театре… Было время на воспитание детей?

- Увы, не было. Его и сейчас нет. Хотя, честно сказать, пытался. Но у нас - хорошая школа, прекрасные педагоги... Вот сейчас Добрыня пошел в театральную студию, где занимается музыкой, у него там тоже хорошие педагоги. Еще он занимается английским, где тоже хорошие педагоги… Я окружил его надежными людьми, профессионалами, которые владеют профессией и смогут дать ему хорошие знания. А я могу передать ему только человечность и попытаться сделать из него хорошего человека…

- Скажите, Виктор Бычков - строгий отец?

- Нет, ну что вы...

- Но многодетный и счастливый отец?

- Ну, многодетный - нет, а счастливый - пожалуй, да!

Счастье, которое всегда с тобой

- Вы много путешествуете?

- В последнее время редко - раньше это удавалось чаще..

- Какая из поездок вам особенно запала в душу?

- Они все, мои путешествия, мне дороги… Первый раз я попал за границу в 1982 году - в Чехословакию. Мы были в Братиславе и на один день на поезде съездили в Прагу. С тех пор эта поездка мне памятна. Как-то с Полиной мы ездили в Прагу, где проходили съемки фильма «Вий 3D», о них я ей много рассказывал... Мы тогда с ней посетили много интересных мест, побывали в музее Франца Кафки, музее кукол... И вдруг я понял, что все мы скучаем по тому, что когда-то нам приносило удовольствие. Так же и в Петербурге, где 40 лет назад был магазин, где до сих пор продают хорошие булочки. Где когда-то был книжный магазин, где можно было купить редкую книгу - а сейчас книги продают везде... Наверное, просто мы все скучаем по чему-то такому, что нас согревало, что нам давало чувство стабильности... Поэтому все мои путешествия я держу в себе и в любой момент могу любое из них достать - и отправиться в мысленное путешествие за счастьем...