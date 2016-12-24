45 миллионов рублей на расселение людей из ветхого и аварийного жилья

13 сентября в столице Мордовии прошла сессия Совета депутатов городского округа Саранск. Народные избранники рассмотрели целый ряд вопросов, затрагивающих различные аспекты жизнедеятельности города.

Бюджет Саранска

Одним из главных вопросов на сессии была корректировка бюджета столицы Мордовии. «Необходимость внесения очередных изменений в решение о бюджете городского округа Саранск на текущий финансовый год и на плановый период связана с изменением объема собственных доходов и межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет городского округа Саранск», - пояснила исполнявшая в тот момент обязанности директора Департамента финансов Администрации Саранска Анна Климентьева.

Она сообщила, что доходная часть бюджета Саранска увеличилась на 433 млн рублей за счет дополнительно предоставленных межбюджетных трансфертов в сумме 229,3 млн рублей и увеличения объема собственных доходов в сумме 209,2 млн рублей. В текущем году город заработал в том числе на дивидендах (1,1 млн рублей), продаже земли (150 млн рублей), продаже муниципального имущества (57,1 млн рублей).

При этом собственные доходы будут направлены на такие важные цели, как завершение строительства детских садов по ул. Титова, ул. Волкова в р.п. Луховка, ул. Мичурина в р.п. Ялга (48 млн рублей), содержание дорог и тротуаров (92 млн рублей), капитальный ремонт моста-путепровода № 2 на автодороге № 5 (50 млн рублей), питание детей в образовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья (12 млн рублей) и др.

Кроме того, бюджет Саранска получил межбюджетные трансферты в сумме 229,3 млн рублей, которые пойдут на следующие цели: на реализацию госпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» - 985,8 тыс. рублей, на организацию отдыха детей в каникулярное время - 33,2 тыс. рублей, на государственную регистрацию актов гражданского состояния - 640,0 тыс. рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - 1 млн рублей, на образование - 79,7 млн рублей, на дошкольное образование - 85,7 млн рублей, на создание модельных муниципальных библиотек - 10 млн рублей, на расходы, связанные со статусом столицы Республики Мордовия, - 50 млн рублей.

С учетом всех изменений доходная часть бюджета на 2019 год составит 6 млрд 868 млн рублей, расходная - 7 млрд 245 млн рублей. Дефицит бюджета чуть превысит 377 млн рублей.

Публичные слушания

Депутаты определили место и время публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Они состоятся 25 октября 2019 года в 17.00 в большом зале администрации Ленинского района Саранска.

«Доходная часть бюджета запланирована в сумме 4 миллиарда 638 миллионов рублей, расходная часть - 4 миллиарда 838 миллионов рублей, - рассказала исполнявшая в тот момент обязанности директора Департамента финансов Администрации Саранска Анна Климентьева. - Дефицит бюджета на 2020 год запланирован в объеме 200 миллионов рублей. Источником финансирования дефицита бюджета городского округа Саранск предусмотрены кредиты кредитных организаций».

Кадровый вопрос

Решением сессии из структуры Администрации столицы Мордовии были исключены должность заместителя Главы городского округа Саранск по реализации целевых программ и отдел целевых программ.

«Эти ставки вводились в 2014 году специально для организации работ, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу, - пояснил начальник Управления муниципальной службы Администрации города Василий Бурмистров. - Сейчас они потеряли свою актуальность. Эти изменения повлекут уменьшение штатной численности муниципальных служащих Администрации. В штатное расписание будут внесены соответствующие изменения».

Расселение из ветхого жилья

На сессии отдельно обсуждался вопрос расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Мэр Саранска Петр Тултаев сообщил депутатам, что в столице Мордовии планируют дать новые квартиры жильцам 50 ветхих и аварийных домов.

«С этого года возобновилась программа расселения из ветхого и аварийного жилья. На ее реализацию город получит 45 миллионов рублей в этом году, - рассказал градоначальник. - В следующем году мы рассчитываем на 180 миллионов рублей по этой программе. Сейчас мы ведем переговоры с застройщиком о приобретении жилья. Нас интересуют в основном квартиры-студии, однушки и двушки. Планируем, что к ноябрю 2020 года мы выкупим все квартиры, причем по рыночной цене, так что застройщики не будут обижены. Последний раз мы закупали жилье у ДСК по 38 тысяч рублей за квадратный метр».

Компенсация расходов на погребение

Депутаты приняли изменения в закон «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам на возмещение затрат, связанных с погребением умерших граждан». Речь идет о выделении субсидий на погребение льготным категориям горожан, включая малоимущих. Народные избранники изменили перечень документов, необходимых для назначения компенсации. Отныне, чтобы получить 1900 рублей субсидий, потребуется представить:

1) заявление (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) копию паспорта;

3) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

4) копию свидетельства о смерти;

5) копию квитанции об оплате услуг, связанных с погребением умершего гражданина;

6) номер банковского счета получателя для перечисления компенсации;

7) документы о доходах получателя и всех членов его семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Копии документов должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением подлинника.