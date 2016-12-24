Пришли по наводке

Полицейские задержали ограбивших «Народный капитал» налетчиков

Одного месяца хватило региональным стражам порядка, чтобы вычислить и задержать участников дерзкого ограбления кредитного кооператива «Народный капитал», расположенного в самом центре мордовской столицы. В середине августа налетчики без особого труда унесли из финансовой организации свыше двух миллионов рублей. Несмотря на показания свидетелей и составленные фотороботы, задержать их по горячим следам не удалось, трое злоумышленников как в воду канули. В итоге расследование привело оперативников в Татарстан.

2 миллиона «как с куста»

Первым за ограбление саранского кредитного кооператива полицейские взяли 42-летнего жителя Казани Равшана Низамова. Второй попавшийся в сети правоохранителей - 33-летний уроженец Набережных Челнов Григорий Иванов. Третий - 41-летний Дмитрий Шестанов - скрывался дольше всех, он был задержан в минувшие выходные. Криминальное трио обезвредили непосредственно в столице Татарстана. Правда, за месяц фигуранты дела успели потратить почти все похищенные деньги. К слову, всех троих объединяет богатое криминальное прошлое - все они имеют судимости. Впрочем, есть у них и другие общие «интересы» - налетчики в прошлом были неравнодушны к наркотикам.

14 августа жителей Татарстана объединила поездка в Саранск на «финансовую операцию». Прибыли они в столицу Мордовии по наводке, дескать, здесь проще простого обнести какой-нибудь богатенький офис. Своей мишенью они выбрали финансовую организацию в самом центре города. Около 10 часов утра на разведку в кредитный кооператив «Народный капитал» на проспекте Ленина зашел первый посетитель. Клиентом был один из грабителей. Он выяснил, что в офисе нет охраны и находится там только одна сотрудница с ребенком (в тот день девушке не с кем было оставить малолетнюю дочь). Чтобы не вызвать у работницы подозрений, он поинтересовался условиями кредитования, после чего покинул помещение. Спустя некоторое время мужчина вернулся якобы для того, чтобы оформить необходимые документы. Спустя мгновение за ним в офис зашел его подельник. Действовали злоумышленники по заранее оговоренному сценарию - один из них захватил сотрудницу, второй угрожал расправой над ребенком и велел открыть кассу. Перепуганная работница кооператива выполнила все указания грабителей. После того как сейф был обчищен, злоумышленники связали сотруднице руки и ноги скотчем и ретировались. Им удалось унести с собой в общей сложности 2 миллиона 344 тысячи 850 рублей.

«Мы с приятелями приехали из Казани. Зашли в «Народный капитал», ограбили и убежали. В содеянном искренне раскаиваюсь», - лаконично характеризует криминальное мероприятие один из фигурантов дела.

Почти месяц спокойно тратили награбленное

Выбежав из офиса, налетчики присоединились к третьему сообщнику, сели в машину (она была припаркована через дорогу) и скрылись. Кстати, в Саранск гости из Татарстана приехали, воспользовавшись услугами таксиста. В итоге автомобиль и самих грабителей отыскали в Казани. Почти месяц они спокойно тратили награбленное. Кстати, суммы между собой товарищи поделили совсем не поровну, например, Дмитрию Шестанову досталось только 270 тысяч рублей. В зале суда мужчина признался, что на них купил ребенку одежду. И вообще, пойти на дело он был вынужден якобы из-за плохого финансового положения.

На самом деле, по имеющейся информации, довольно приличную сумму грабители потратили на погашение долгов, не отказывая себе и в дорогих покупках, и в посещении ресторанов.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж). В Следственном изоляторе мужчины пробудут минимум до 14 октября.



