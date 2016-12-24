В Саранске состоялся открытый LAN-турнир по CS:GO

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14-15 сентября на площадке BYTEX HALL прошли соревнования по известному и популярному во всем мире шутеру — Counter-Strike:Global Offensive.

Организатором турнира выступила региональная физкультурно-спортивная организация «Федерация компьютерного спорта Республики Мордовия» при поддержке компании BYTEX и киберспортивного клуба АРЕНА13. Спонсорами турнира стали ПАО «Ростелеком», «Газпромбанк» (АО) и Saransk Game Store. Призовой фонд состязания составил 20000 рублей.

Участие в турнире приняли 130 спортсменов, представлявшие 26 команд из Саранска, Пензы, Ельниковского и Торбеевского районов. Мероприятие посетило более 300 зрителей, которые наблюдали за компьютерными баталиями киберспортсменов на большом экране. Трансляцию поддерживали профессиональные комментаторы.

В субботу на церемонии открытия участников поприветствовал и пожелал удачи Министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов.

В первый день соревнований было сыграно 17 отборочных матчей. Напряженная борьба выявила 8 сильнейших команд, которые поборолись за главные призы.

В результате сильнейшими стали:
3 место — YellowFlashes (Пенза)
2 место —  КОНТОРА (Саранск)
1 место — Invalidy (Саранск)

Капитан команды-победителей Павел Кошевой рассказал, что на их счету уже есть победы на различных турнирах в Ульяновске, Пензе и Нижнем Новгороде. «Хочу отметить отличную организацию турнира: всё прошло без технических сбоев. Очень хочется, чтобы таких соревнований в нашем городе было больше».

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