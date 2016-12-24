В Саранске состоялся открытый LAN-турнир по CS:GO

Match day
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
14-15 сентября на площадке BYTEX HALL прошли соревнования по известному и популярному во всем мире шутеру — Counter-Strike:Global Offensive.
Организатором турнира выступила региональная физкультурно-спортивная организация «Федерация компьютерного спорта Республики Мордовия» при поддержке компании BYTEX и киберспортивного клуба АРЕНА13. Спонсорами турнира стали ПАО «Ростелеком», «Газпромбанк» (АО) и Saransk Game Store. Призовой фонд состязания составил 20000 рублей.
Участие в турнире приняли 130 спортсменов, представлявшие 26 команд из Саранска, Пензы, Ельниковского и Торбеевского районов. Мероприятие посетило более 300 зрителей, которые наблюдали за компьютерными баталиями киберспортсменов на большом экране. Трансляцию поддерживали профессиональные комментаторы.
В субботу на церемонии открытия участников поприветствовал и пожелал удачи Министр спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов.
В первый день соревнований было сыграно 17 отборочных матчей. Напряженная борьба выявила 8 сильнейших команд, которые поборолись за главные призы.
В результате сильнейшими стали:
3 место — YellowFlashes (Пенза)
2 место — КОНТОРА (Саранск)
1 место — Invalidy (Саранск)
Капитан команды-победителей Павел Кошевой рассказал, что на их счету уже есть победы на различных турнирах в Ульяновске, Пензе и Нижнем Новгороде. «Хочу отметить отличную организацию турнира: всё прошло без технических сбоев. Очень хочется, чтобы таких соревнований в нашем городе было больше».
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Из поездки на Донбасс недавно вернулся наш коллега, журналист республиканских СМИ Андрей Елистратов. О том, чем сейчас живет ДНР, он рассказал на...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...