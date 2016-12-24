Оформить извещение о ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову инспекторов ГИБДД и не заполняя документы на бумаге. Им понадобится всего лишь отправить электронное извещение через определенное мобильное приложение на смартфоне или планшете. Если нововведение будет признано успешным, сей опыт планируется распространить и по всей России.

Правительство страны на минувшей неделе окончательно определилось с параметрами нового электронного сервиса, утвердив формат электронных извещений и обозначив требования к передающим их техническим средствам. Как утверждается, разработано и соответствующее мобильное приложение, которое будет использоваться для фиксации ДТП и отправки извещения страховщикам. Это приложение будет связано с ЕСИА (Единой системой интеграции и аутентификации, Госуслугами) и может обладать всей полнотой данных об автовладельце.

Как же планируется применять этот сервис? В первую очередь, водитель должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг со всеми заполненными данными о своем авто, номере водительского удостоверения и т.п. Естественно, потребуется установить соответствующее приложение на свой смартфон. Если случается авария, подпадающая под условия оформления по европротоколу, через приложение делается фото с места происшествия. В этом случае все необходимые для извещения данные поступают из личных кабинетов участников ДТП с портала Госуслуг. Далее сформированное извещение отправляется электронной почтой страховщику, при этом никаких бумажных вариантов оформлять не понадобится. Как оговаривается, водителям отводится час, чтобы передать информацию о ДТП в систему.

Мобильное приложение будет передавать страховщикам информацию из ЕСИА о договорах ОСАГО участников аварии и все имеющиеся данные (паспортные данные, адреса проживания и регистрации, номер мобильного телефона, электронная почта, данные о водительском удостоверении и регистрации автомобиля). Приложение также передает координаты места фотосъемки, дату и время оформления аварии, фотографии самих автомобилей и повреждений.

Но есть и существенные условия применения нового сервиса. Он будет действовать, если оба водителя имеют полисы ОСАГО, зарегистрированы на портале Госуслуг, каждый из них сделал фотографии повреждений с места аварии и они не имеют разногласий по поводу обстоятельств ДТП. Если точки зрения на случившееся у водителей расходятся, придется оформлять бумажное извещение.

Практика применения мобильных телефонов для фиксации ДТП уже рассматривалась российскими депутатами, но только как мера воздействия на лихачей. Госдума РФ в феврале этого года даже приняла в первом чтении законопроект о так называемых народных инспекторах. Документ позволяет выносить штрафы за нарушения ПДД в упрощенном порядке. Основанием для наложения санкций на водителя становились видеозаписи, сделанные рядовыми гражданами с помощью специального программного обеспечения.

Видеозаписи от бдительных граждан и сегодня поступают в ГИБДД тысячами. И по каждому из них инспекторы должны провести соответствующее разбирательство с вызовом предполагаемого нарушителя правил дорожного движения. Это отнимает массу времени.

Документ о «народных инспекторах» позволил бы избежать ненужной волокиты. Гражданину, увидевшему нарушение ПДД, достаточно сделать видеозапись при помощи специальной программы, защищенной цифровой подписью. Обязательным условием является регистрация снимающего на портале «Госуслуги». При этом, как подчеркивается в законопроекте, даже в таком случае штрафы не будут выписываться автоматически. Каждый видеофайл, поступивший в ГИБДД, будет отсмотрен специалистом. Только после этого будет приниматься решение, налагать штраф на главного героя ролика или нет. В случае наложения штрафа виновник сможет обжаловать его в том же порядке, что и сейчас.

Важный момент, на который обращают внимание авторы законопроекта, заключается в том, что узнать, кто его «заложил», нарушитель правил дорожного движения сможет только в случае обжалования решения о наложении штрафа в суде. Во всех остальных случаях снявший нарушение гражданин сможет сохранить инкогнито. При этом ему не надо лично приходить в ГИБДД и писать заявление об уведенном нарушении. Опять же бдительным гражданам не нужно будет тратить время на визит в Госавтоинспекцию.

Еще одним положительным моментом, по мнению авторов документа, станет осознание нарушителями ПДД той простой истины, что запечатлеть их дорожные «подвиги» может абсолютно любой человек. Если сейчас лихачи боятся только инспектора или камеру на дороге, то в случае с «народным инспектором» бояться нужно будет всех. А это должно стать мощным сдерживающим фактором для любителей похулиганить за рулем.