Выездной прием – быстро, надежно, удобно

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости.

Преимущество данной услуги очевидно: 

- возможность получения государственной услуги в удобное для заявителя время и в удобном месте;

- экономия временных затрат на перемещение в офис приема-выдачи документов; 

- возможность избежать ожидания в очереди;

- индивидуальный подход к заявителю;

- сокращенный на 2 дня срок учетно-регистрационных действий.

Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы) услуга предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов, которые нужно оформить.

Узнать более подробную информацию и записаться на оказание услуги по выездному обслуживанию можно удобным для заявителя способом: по телефону (8 (342) 79-02-11), по электронной почте (dostavka@13.kadastr.ru) или лично в офисе приема-выдачи документов (г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б).

Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в кратчайший срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет с собой.

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