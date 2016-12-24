Выездной прием – быстро, надежно, удобно

Халатность в белых халатах
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
Кадастровая палата по Республике Мордовия предоставляет физическим и юридическим лицам услуги по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости.
Преимущество данной услуги очевидно:
- возможность получения государственной услуги в удобное для заявителя время и в удобном месте;
- экономия временных затрат на перемещение в офис приема-выдачи документов;
- возможность избежать ожидания в очереди;
- индивидуальный подход к заявителю;
- сокращенный на 2 дня срок учетно-регистрационных действий.
Важно отметить, что для ветеранов Великой Отечественной войны и лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I и II группы) услуга предоставляется бесплатно, при условии, что они являются правообладателями объектов, которые нужно оформить.
Узнать более подробную информацию и записаться на оказание услуги по выездному обслуживанию можно удобным для заявителя способом: по телефону (8 (342) 79-02-11), по электронной почте (dostavka@13.kadastr.ru) или лично в офисе приема-выдачи документов (г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б).
Представители Кадастровой палаты рассмотрят заявку в кратчайший срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. Все оборудование, необходимое для приема-выдачи документов, специалист привезет с собой.
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
Делегация во главе с Петром Тултаевым изучила опыт очистки сточных вод Новочебоксарска и Чебоксар
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из...