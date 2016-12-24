Реестровая ошибка в сведениях ЕГРН

Социум

Реестровой ошибкой является воспроизведенная в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карта - плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или предоставленных в орган регистрации прав иными лицами и органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке, установленном федеральным законом.

Наличие реестровой ошибки может вызвать неприятные последствия, так как наличие пересечений является основанием для приостановления государственной регистрации любых прав и ограничений, в том числе и ипотеки. Это помешает оперативно оформить документы, а возможно, и вовсе расстроит сделку, а впоследствии может вылиться в необходимость решения спора о границах в суде. 

Поэтому лучше исправить реестровую ошибку как можно раньше, и законные владельцы недвижимого имущества больше всех заинтересованы в этом. 

Законом предусмотрены три варианта исправления реестровых ошибок: 

- путем формирования межевого плана;
- в порядке информационного взаимодействия;
- на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой ошибки.

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