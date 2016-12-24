История будущего

«Технопарк-Мордовия» отпраздновал первую «круглую» дату

Главная кузница региональных инноваций - «Технопарк-Мордовия» - разменяла второй десяток. С 10-летним юбилеем коллектив и сотрудников компаний-резидентов поздравили Глава республики Владимир Волков, члены Научно-технического и наблюдательного советов, а также представители многочисленных учреждений-партнеров.

Сегодня даже трудно поверить, что когда-то вопрос об открытии в Мордовии современного инновационного центра пришлось решать на самом высоком уровне. Ведь Саранск попросту не соответствовал некоторым существовавшим в ту пору критериям федерального отбора. Здесь, например, никогда не было филиала Российской академии наук. Да и количество населения никак не дотягивало до заветного миллиона человек. При этом факт наличия в регионе весьма перспективных проектов в промышленной сфере и базы, заложенной в том числе и в советские годы, сомнению не подвергался. «Мы провели десятки встреч, доказывая серьезность и реалистичность наших намерений, - рассказал Владимир Волков. - И в результате все-таки смогли убедить федеральных чиновников в том, что Мордовия действительно готова к инновационному прорыву». Причем определяющим стало мнение Президента России, тогда занимавшего пост премьер-министра страны Владимира Путина, который согласился с необходимостью создания в Мордовии единого центра инноваций, способного аккумулировать научно-производственные и бизнес-ресурсы.

«Время доказало, что принятое решение было единственно верным, - продолжил Глава Мордовии. - Пять лет назад завершилось создание базовой инфраструктуры Технопарка. Количество его резидентов выросло за это время в три раза - до 128 компаний, осуществляющих в общей сложности свыше 350 проектов. В девять раз увеличились объемы реализации продукции и услуг, достигнув отметки в 12 миллиардов рублей. Совокупная выручка резидентов от продаж импортозамещающей продукции превысила 10 миллиардов, ещё в 2 миллиарда оцениваются объемы экспорта. Только в прошлом году компании инвестировали в свое развитие более 2,5 млрд руб., причем около четверти средств пошло на научные исследования и разработки».

Еще один немаловажный результат работы - открытие новых, высокотехнологичных рабочих мест. Таковых за последнюю пятилетку в Технопарке создано более тысячи. Всего же в компаниях-резидентах трудится 2 тысячи человек. «Главным образом, это образованные и целеустремленные молодые люди, которые давно бы уехали в Москву, не будь в Саранске Технопарка, - отметил региональный руководитель. - Однако сейчас есть и примеры иного рода, когда наши одаренные ребята, завершившие обучение в ведущих вузах страны, возвращаются в республику и идут работать в Технопарк. Так поступили, допустим, специалисты Инжинирингового центра волоконной оптики, которых мы готовили в ИТМО, политехе, институтах химии высокочистых веществ, радиотехники и электроники РАН, в Технологическом университете города Тампере в Финляндии».

Попутно для решения актуальных проблем развития в структуре Технопарка был сформирован уникальный в своем роде орган управления - Научно-технический совет, объединивший компетенции лучших российских ученых и разработчиков. Возглавил его наш земляк, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов.

Не стоит забывать и о том, что успеху Технопарка во многом способствовали грамотный выбор специализации и определение ключевых «точек роста». «По итогам IV Национального рейтинга Технопарков России наш инновационный центр вошел в тройку сильнейших, опередив почти полторы сотни участников, - констатировал Владимир Волков. - И это совсем не случайность. Мы изначально стремились развивать традиционно сильные для республики направления. Такие, к примеру, как светотехника. Саранск ведь считался «столицей света» уже хотя бы потому, что здесь производилось 90 процентов отечественных ламп и светильников. Технопарк во многом помог возродить былую славу. Я в первую очередь говорю о научно-исследовательском институте источников света имени Лодыгина. Именно на его базе был сформирован производственный комплекс Технопарка, а сам институт стал одним из первых резидентов». Сейчас, кстати, на восстановленной базе продолжаются научные изыскания, а на опытном производстве выпускается более 500 типов ламп, в том числе для нужд ВПК, космоса, ресурсодобывающих корпораций.

А вот волоконно-оптической тематикой Технопарк начал заниматься, что называется, ввиду острой необходимости. Дело в том, что открытое в 2000 году первое республиканское производство оптических кабелей еще на стадии зарождения столкнулось с проблемой дефицита комплектующих. Зарубежные компании, поставляющие оптоволокно в Россию, ориентировались, прежде всего, на собственные кабельные заводы. Наши же предприятия обеспечивались «по остаточному принципу». К сожалению, быстро реализовать витавшую в воздухе идею так и не получилось - сказалось влияние кризиса. Тем не менее разработки, несмотря на все риски, не прекращались.

Четыре года назад в Саранске был запущен первый в стране завод оптического волокна. Церемония открытия прошла в сугубо деловой атмосфере. На тот момент уже всем было понятно, что останавливаться на достигнутом никак нельзя. Проект, расширенный до кластера, явно нуждался в продолжении - организации выпуска заготовок для оптоволокна (так называемых преформ), внедрении технологий производства высокочистых кварцевых материалов.

По мнению Главы Мордовии, сейчас основная задача заключается в создании замкнутой, полностью независимой от внешних воздействий производственной цепочки - от сырья до готовой продукции, приборов и изделий на ее основе. Именно для того на базе Технопарка создается Инжиниринговый центр волоконной оптики. Сделано, в сущности, не так уж мало - установлена первая 10-метровая вытяжная башня, смонтированы собственные станции генерации азота, водорода и кислорода, а также система газификации аргона, приступили к работе лаборатории лазерных технологий и волоконно-оптических компонентов. В следующем году должны появиться первые коммерческие продукты.

Центр проектирования инноваций, оказывающий полный комплекс услуг для разработчиков - от создания модели до изготовления и тестирования опытных образцов, тоже способен перейти на самофинансирование. Благо все необходимое оборудование уже смонтировано. Осталось завершить лишь некоторые формальности, типа аккредитации научно-испытательного центра.

Первые, но далеко не самые робкие шаги сделало и молодежное «крыло» Технопарка - «Кванториум», где юные Кулибины постигают основы робототехники, IT-технологий, аэромоделирования и еще целого ряда направлений. На первый взгляд, игрушки. Но на самом деле ребята проводят здесь весьма полезные исследования. И даже гранты на реализацию собственных ноу-хау, случается, выигрывают.

Ну а Центр нанотехнологий и наноматериалов, в принципе, уже получил всероссийскую известность. Ныне он реализует свыше 70 инвестиционных проектов, включая совместные, с участием зарубежных партнеров. В прошлом году на его базе были открыты сразу два уникальных производства - химическое и лаборатория печатной гибридной электроники. А в ближайшее время при содействии корпорации «Роснано» планируется запустить еще несколько интересных начинаний.

«История Технопарка - это история не вчерашнего, но завтрашнего дня, - подытожил Владимир Волков. - Создавая стартапы, разрабатывая собственные решения и технологии, молодые люди стараются изменить мир к лучшему. И мы, несомненно, будем поддерживать их в этом стремлении. Будем создавать рабочие места для инициативных и грамотных инноваторов, развивать сквозную систему подготовки кадров и, конечно же, ждать новых свершений».

«Главное сейчас - не останавливаться, - поддержал его академик Евгений Каблов. - Прорыв, который мы должны помочь совершить республике и стране, невозможен без опережающего движения».

О роли «Технопарка-Мордовия» свидетельствуют и высокие государственные награды, врученные на торжестве. Так, «за особо выдающиеся заслуги в развитии научно-технического потенциала республики» орден Славы I степени был вручен председателю НТС Технопарка Евгению Каблову. Гендиректор АУ Виктор Якуба получил региональный орден Славы II степени. Заместитель председателя правления УК «Роснано» Андрей Свинаренко и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко стали кавалерами ордена Славы III степени. Звание «Лауреат Государственной премии РМ» присвоено заведующему лабораторией технологии волоконных светодиодов Института химии высокочистых веществ, профессору Алексею Гурьянову.

Андрей КРИВОВ