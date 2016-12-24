Жилой фонд Саранска вскоре будет полностью подготовлен к осенне-зимнему периоду

Об этом Главе города Петру Тултаеву доложили руководители районных администраций. При этом были обозначены и проблемные точки.

«Ранее в районе вызывала обеспокоенность вновь созданная управляющая компания ООО «Управление», у которой на начало августа из 25 МКД подготовительные работы не были проведены ни в одном, - отметил и.о. главы администрации Пролетарского района Александр Голюшев. - Сейчас «Управление» промыло системы в 19 домах и в пяти опрессовало, работы ведутся. Крышные котельные также практически в полном объеме в районе готовы: из 15 имеющихся в 14 МКД работы проведены. Вышеупомянутая управляющая компания по одному оставшемуся дому заключила договор обслуживания котельной со специализированной фирмой».

В Ленинском районе три управляющие компании провели все необходимые процедуры раньше срока: ООО «Домоуправление № 19», «Домоуправление № 20» и «Домоуправление №2 4».

«Как и в прошлом году, в настоящее время вызывает опасения в плане подготовки к отопительному сезону управляющая компания ООО «Сантехдом», у которой из 12 МКД подготовлен только 1, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Домкомы тревогу не бьют, но таких «героев» жители домов должны знать, что называется, в лицо. Работы еще не начинались по адресам: ул. Грузинская, д. 54, проспект 50 лет Октября, д. 27 и 38, ул. Коммунистическая, д. 15, ул. Республиканская, д. 45 и 96А, ул. Комарова, д. 13, д. 13 корпуса 1 и 2, д. 15, ул. А. Невского, д. 33А. Со слов управляющей компании, опрессована система дома 60А по ул. Попова. Что касается текущего ремонта кровель, то из запланированных 14 тысяч кв. метров ремонт проведен на 86%, ремонт межпанельных швов также ведется».

«Давайте поднапряжемся и завершим подготовку как можно оперативнее, - обратился к подчиненным Петр Тултаев. - Если есть вопросы и нужно встретиться, давайте встречаться глаза в глаза, в том числе с жителями тех домов, где управляющая компания затягивает сроки подготовки систем отопления».