Благоустройство придомовых территорий находится на постоянном контроле у городских властей. В Ленинском районе Саранска все работы были завершены еще в начале лета. В Октябрьском и Пролетарском районах заминка возникла по нескольким дворам.

«Асфальтировка во дворах завершена на 100%, остаются работы по оборудованию наружного освещения. Я сам лично постоянно контролирую рабочий процесс на объектах ООО «Дорожник» (директор Маскаев Сергей Николаевич), кроме того, в настоящее время применяем к организации санкции за несвоевременное выполнение контракта, срок которого истек 1 августа», - пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков. В Пролетарском районе та же организация затягивает работы на одном дворе - д. 28А по улице Веселовского.

«В ходе проведения благоустройства подрядчиком был поврежден кабель связи, из-за этого работы затянулись. Вместе с тем в районе завершены работы во дворе, который был отторгован на средства, сэкономленные в ходе аукциона», - пояснил ситуацию Александр Голюшев.

«Применяйте к недобросовестному подрядчику штрафные санкции, допустимые законодательством. Цены по контрактам он снижал во время открытого аукциона, значит, рассчитывал на свои силы. При этом других желающих на выполнение этих работ было достаточно. Иначе придется вам самим взять лопаты в руки и вести благоустройство. Август заканчивается», - высказался Петр Тултаев, обратившись к руководителям Октябрьского и Пролетарского районов.