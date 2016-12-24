В школах Саранска три года подряд растет число учеников

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В понедельник на совещании в Администрации Саранска мэр города Петр Тултаев поинтересовался степенью готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Начальник городского Управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что все школы Саранска приемку прошли успешно.
«Учебники для школьников закуплены в полном объеме и развезены по образовательным организациям. В текущем году в школы Саранска будет принято 3908 первоклассников, которые будут обучаться в 143 классах. По сравнению с прошлым учебным годом количество первоклашек увеличилось на 202 человека. В общей сложности количество саранских школьников в текущем году составит 33 797 человек. Это на 1269 учащихся больше, чем в минувшем году. В последние три года прирост обучающихся в школах Саранска ежегодно составляет 1000-1200 человек», - подчеркнула Оксана Шуляпова.
«2 сентября, когда в образовательных учреждениях города пройдут торжественные линейки, все руководители структурных подразделений Администрации Саранска должны присутствовать на этих мероприятиях. Идите и поздравляйте школьников и педагогов с Днем знаний, - обратился Петр Тултаев к подчиненным. - Кроме того, напоминаю, если кто-то еще не успел этого сделать, что мы должны посетить малоимущие подшефные семьи. Нужно помочь родителям в сложной ситуации собрать детей в школу. Каждый должен сделать это в меру своих возможностей. Директоров казенных учреждений и муниципальных предприятий Саранска это тоже касается».
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