Александр Белькович: «Планы у нас большие. Я бы даже сказал - грандиозные!»

Популярный телеведущий, шеф-повар и ресторатор рассказал о новом сезоне шоу «ПроСТО кухня»

Шоу «ПроСТО кухня» на СТС - одно из самых популярных кулинарных шоу на отечественном телевидении. Главный смысл проекта - научить зрителей готовить ресторанные блюда, стоимость которых не будет превышать 100 рублей. В шестом сезоне действие проекта переместится из Москвы в регионы, расширяя кулинарную географию. Свой кулинарный тур Александр Белькович начнёт с Самары и продолжит его в Иркутске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, в Архангельской области, в которой будущий шеф-повар вырос, а также в Екатеринбурге, где он в компании с известными «Уральскими пельменями» приготовит пельмени... Но это далеко не полный перечень российских городов, которые появятся в передаче.

Накормить мамочек и пивоваров

- Александр, итак, главная «фишка» нового сезона шоу «ПроСТО кухня» - тур по городам России. А есть какие-то «домашние заготовки»: что вы будете готовить и чем удивите зрителя?

- У нас над шоу работает большая команда, и мы собираем «обратную связь», чтобы сделать материал еще полезнее для людей. Это же наша главная цель. Раньше мы просто ездили по квартирам. А сейчас у нас появилась и социальная миссия. Например, планируем накормить мамочек в роддоме, рабочих пивоваренного завода, заехать в кулинарный техникум, где я осваивал азы профессии… Планы у нас большие. Я бы даже сказал - грандиозные!

- Но принцип останется прежний: блюда стоимостью до 100 рублей?

- Да. И кстати, я часто читаю комментарии, что невозможно сделать блюдо за 100 рублей и что я просто не знаю реальных цен в магазинах. Знаете, даже немного обидно. Поэтому начну новый сезон с того, что возьму тележку, соберу корзину необходимых продуктов и в качестве доказательства покажу скептикам чек.

- В новом сезоне «ПроСТО кухни» вы будете готовить блюда только по своим рецептам?

- У нас (я еще раз повторю) огромная команда, которая анализирует, будет ли полезно нашим телезрителям то, что мы показываем, что готовим? Мы все вместе обсуждаем рецепты, спорим - идет активный творческий процесс... Поэтому то, что вы видите на экране, это микс из моих идей и моих рецептов и того, что мы придумали вместе.

Учитель из Нью-Йорка

- Вы упомянули ваш кулинарный техникум. А с чего вы вообще начинали. Кто научил вас готовить и как вы поняли, что это вам нравится?

- Я с детства начал проявлять интерес к кулинарии. Видел, как готовят мама, бабушка. Да и дедушка мой относился к готовке, как к творчеству. Он, например, овощи для борща нарезал кубиками. Но я повар-самоучка: учился готовить по старым кулинарным книгам. А на профессиональный уровень вышел уже в Москве, когда устроился в ресторан «Correas». Там работал шеф-повар из Нью-Йорка. С большим опытом. Его я считаю своим учителем. Еще мне удалось поработать с поварами из других стран. Это мне тоже очень помогло: до сих пор пользуюсь теми знаниями, которыми они со мной поделились. Так что, как видите, мой опыт в начале моего профессионального пути был довольно интересным и разнообразным.

- Кроме нашей страны, вы проходили ещё обучение в США, в Великобритании. Чему вы там научились?

- В этих странах отношение к профессии шеф-повара серьезнее, чем у нас. Люди там погружены в учебу, потому что понимают: этим делом они будут заниматься всю жизнь. В России только лет десять назад начали серьезно воспринимать такие профессии, как шеф-повар и ресторатор. Думаю, у нас еще всё впереди.

- Как относитесь к тому, что вас называют русским Джейми Оливером?

- Я к этому хорошо отношусь: мне нравится этот парень и всё, что он делает. Многие говорят, что я копирую его, но это не так. Видимо, просто наши характеры совпадают, поэтому нас сравнивают. Но я рад такому сравнению: он многого добился. Однако нужно понимать, что я его не копирую. Говоря условно, пасту готовили и до него. Иногда сравнивают наши программы, но наша программа всё равно - особенная.

Поклонник русской кухни

- Какая кухня вас больше привлекает и почему?

- Русская. Она очень разнообразная. У нас есть и царская, и советская кухня, и смешение того, что русские повара взяли из других стран, добавив местные продукты. Я бы мог до конца жизни питаться только блюдами русской кухни.

- А какое самое сложное блюдо вы готовили?

- Десерт «Лимон». Идея принадлежит не мне, а другому шеф-повару. Это имитация лимона: шоколадный панцирь, который мы красили в лимонный цвет. Силиконовая форма, которой мы пользовались для его изготовления, повторяла кожуру лимона. Центр был из маракуйи, а внутри находился мусс из кокоса. Десерт был настолько похож на лимон, что гости думали, будто он настоящий.

- Часто радуете близких своими кулинарными шедеврами?

- Нечасто. Нет такой возможности (к сожалению, мало времени нахожусь дома), но я бы очень хотел. Дома готовит жена. Причем она любит делать завтраки. А я, наоборот, не люблю готовить, пока сам не поем: чтобы приступить к работе, я должен быть сытым. Дома я готовлю что-нибудь праздничное. Например, ростбиф в вишнёвом соусе или пасту с морепродуктами…

Каково повару быть в форме

- У вас есть своя сеть ресторанов. Почему вы вдруг решили стать ресторатором?

- У каждого шеф-повара есть мечта - открыть свой ресторан. Я понял, что могу сделать что-то большее, чем просто накормить: подарить людям хороший сервис. К тому же, я энергичный человек с множеством идей, в том числе и в ресторанной сфере.

- Как удаётся совмещать ресторанный бизнес, работу телеведущего и написание книг?

- Времени мне, конечно, не хватает. Хочется, чтобы в сутках было больше часов. Но стараюсь совмещать. У меня много энергии - не могу сидеть на месте. Хотя это иногда мешает. Но желание сделать что-то большее меня движет вперёд и даёт стимул. Всегда любил делиться рецептами. Поэтому написал свою первую книгу, сам её проспонсировал, сделал сайт… Сейчас считаю, что я себя полностью реализовываю, и получаю от этого огромное удовольствие.

- Так ли на самом деле легко приготовить такие простые блюда, как картошка и яичница?

- Вот шеф-повара как раз и можно проверить на жареной картошке и яичнице. Если он правильно всё делает, это здорово. В приготовлении этих блюд есть свои нюансы, всех их и не опишешь. Даже итальянскую пасту приготовить не так просто, как кажется. Тут надо учитывать множество факторов: воду, время варки и так далее...

- А легко ли, будучи шеф-поваром, оставаться в прекрасной физической форме?

- Моя физическая форма меняется: я становлюсь взрослым мужчиной. С каждым годом становлюсь всё тяжелее. Я поправился килограммов на пять. Хотя назвать меня толстым вряд ли возможно, потому что я держу себя в форме: занимаюсь спортом, не ем много на ночь, стараюсь не переедать… Но эти секреты, я думаю, всем давно известны…