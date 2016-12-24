Рязань поделилась с Саранском сокровищами живописи

23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского художественного музея». Экспозиция посвящена русским художникам конца 19 - начала 20 века, объединяя 34 произведения живописи и графики.

- Наша дружба с Рязанским музеем началась в середине 80-х годов, когда два региона обменивались выставками декоративно-прикладного искусства. И сегодня наши культурные дружеские межмузейные проекты возобновляют свою деятельность, - рассказала директор музея им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова. - Старт был дан в Рязани в прошлом году, когда наш музей привез выставку произведений Ф.В. Сычкова и С.Д. Эрьзи из нашего собрания, а сегодня у себя мы открываем шедевры Рязанского художественного музея. Это калейдоскоп признанных мастеров русской живописи, которые уже стали классиками. Я думаю, что такой вернисаж - это мост дружбы между нашими регионами.

Работы, представленные в экспозиции, действительно можно назвать сокровищами в мире изобразительного искусства. На одной из стен выставочного зала разместились произведения художников-передвижников, таких как Василий Перов, Иван Шишкин, Алексей Саврасов. Рядом с ними - полотна представителей салонно-академического искусства, например картины Константина Маковского и Генриха Семирадского. И, наконец, работы мастеров, входивших в творческое объединение «Союз русских художников», - Аполлинария Васнецова, Александра Головина. Выставка также имеет графический раздел, где представлены рисунки карандашом, тушью, сангиной таких выдающихся русских художников, как Илья Репин, Николай Рерих, Борис Кустодиев. И ещё множество других мастеров, известных каждому со школьной скамьи.

- Работы, которые вы здесь видите, связаны и с историей собирания коллекции, и с историей основания музея. Выставка не случайно охватывает период последнего десятилетия 19 - начала 20 века, потому что это то искусство, тот художественный процесс, с которого родился наш музей, - отмечает представитель Рязанского областного художественного музея Ирина Денисова. - Наш музей был создан не совсем обычным образом. До революции музеи в основном возникали на основе крупных частных коллекций, а музей в Рязани, можно сказать, был создан на пустом месте и на энтузиазме местных жителей. Общество художественно-исторического музея имени И.П. Пожалостина было зарегистрировано 30 марта 1913 года, и эту дату мы считаем датой основания музея. А дальше начались хлопоты по собиранию коллекции, за 2 года было собрано 72 экспоната, в основном это были дары московских и местных художников. В последующие десятилетия собрание росло за счет государственного музейного фонда, этот фонд был создан из национализированных музейных коллекций, которые распределялись по существующим музеям. Специалисты нашего музея в те времена смогли выхлопотать картины, которые мы считаем гордостью нашего собрания: это произведения и художников-передвижников, и живописцев начала 20 века вплоть до художников авангарда. Мы продолжаем пополнять наше собрание и по сей день. В 60-е много вещей поступило от министерства культуры, а потом случилось очень важное событие в нашей истории - в 80-е годы свою коллекцию музею завещал генерал Крестьянинов, она насчитывала более полусотни работ, таким образом, музей смог получить произведения художников салонно-академического направления. В последние годы мы продолжали пополнять свою коллекцию, хотя это было не просто. Для нас подобный межрегиональный музейный проект - это еще и обмен опытом, обмен достижениями. Музейное сообщество мы воспринимаем как единое профессиональное братство и всегда готовы сотрудничать друг с другом. Надеюсь, что этот проект станет еще одной важной вехой в нашем сотрудничестве, которое принесет свои плоды.

Коллеги обменялись не только опытом, но и подарками. Так в Музее им. С.Д. Эрьзи появился новый экспонат - работа художника по керамике Татьяны Головановой, ведущего мастера скобяных изделий. Но и на этом «дружба» двух музеев не ограничится - в ближайшие дни в Рязани откроется выставка народного художника Мордовии Степана Короткова.

- Великое счастье - видеть творения выдающихся русских мастеров и рассматривать близко, может, даже кощунственно близко движения их кисти или карандаша, - отметила куратор выставки Елена Вишнякова. - Я не ошибусь, если скажу, что данная выставка станет важным событием в культурной жизни нашей республики, потому что дает возможность жителям Мордовии соприкоснуться с великим наследием русских художников рубежа веков.

Светлана РУЧИНСКАЯ